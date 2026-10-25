Kily González contó por qué Messi no fue titular en la derrota de Inter Miami

Inter Miami cayó 2-0 ante New York Red Bullspor una de las últimas jornadas de la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi comenzó el encuentro entre los relevos e ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, aunque su presencia no alcanzó para revertir el marcador.

Tras el partido, el entrenador Cristian "Kily" González explicó en conferencia de prensa que la suplencia del capitán argentino fue una decisión tomada de antemano para preservar su estado físico:

“Fue consensuada. Tuvo un viaje importante a España, con un cambio de horario, de temperatura y un montón de situaciones de las que estamos al tanto. Fue un acuerdo previo para evitar, en lo posible, el riesgo de una lesión”, detalló el técnico.