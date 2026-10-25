Kily González contó por qué Messi no fue titular en la derrota de Inter Miami

Kily González contó por qué Messi no fue titular en la derrota de Inter MiamiNone
Inter Miami cayó 2-0 ante New York Red Bullspor una de las últimas jornadas de la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi comenzó el encuentro entre los relevos e ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, aunque su presencia no alcanzó para revertir el marcador.
Tras el partido, el entrenador Cristian "Kily" González explicó en conferencia de prensa que la suplencia del capitán argentino fue una decisión tomada de antemano para preservar su estado físico:
“Fue consensuada. Tuvo un viaje importante a España, con un cambio de horario, de temperatura y un montón de situaciones de las que estamos al tanto. Fue un acuerdo previo para evitar, en lo posible, el riesgo de una lesión”, detalló el técnico.
Además, el Kily proyectó el trabajo para los próximos compromisos del plantel: “El miércoles tenemos otro partido; la idea es que se recupere y sume minutos como lo hizo hoy”.
La ajustada agenda del rosarino estuvo marcada por su viaje a Europa para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Una vez en la cancha, el '10' le otorgó mayor claridad al ataque de Florida y generó dos chances claras de gol, incluido un disparo que terminó estrellado en el travesaño. Sin embargo, los tantos de Casemiro en contra y de Emil Forsberg sobre el cierre sellaron el triunfo de New York Red Bulls.
El calendario de Inter Miami en el cierre de la fase regular
Tras este tropiezo, el conjunto de Florida afrontará tres compromisos antes del inicio de los playoffs:
Miércoles 28 de octubre: Inter Miami vs.FC Cincinnati (20:30 hs, Argentina) – Nu Stadium.
Domingo 1° de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami (18:00 hs,Argentina) – Gillette Stadium.
Sábado 7 de noviembre: Inter Miami vs.Charlotte FC (18:00 hs, Argentina) – Nu Stadium.