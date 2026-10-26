La confianza del campo mejora, pero la incertidumbre frena las inversiones

La confianza agropecuaria subió un 2% en septiembre-octubre y el indicador general llegó a 150 puntos.

El índice de expectativas de inversión alcanzó los 133 puntos, su máximo histórico, y el 66% consideró favorable el momento para invertir.

El 49% identificó la incertidumbre electoral de 2027 como un factor de cautela inversora.

El 38% señaló el riesgo climático y el 24% mencionó las tasas o condiciones de financiamiento.

El 55% afirmó que sus costos medidos en dólares superan los de la campaña anterior.

Ante un posible fenómeno El Niño, los productores evalúan cambios operativos, seguros y estrategias para preservar liquidez y flexibilidad financiera.

La planificación de la próxima campaña agropecuaria combina expectativas favorables con una estrategia de prudencia financiera. Aunque la confianza de los productores argentinos registró una recuperación y la disposición a invertir alcanzó un máximo histórico, las dudas sobre el escenario político de 2027, los riesgos climáticos y los costos llevan a postergar decisiones y preservar liquidez.

El Ag Barometer Austral de la Universidad Austral registró una suba del 2% en la confianza de los empresarios agropecuarios durante septiembre-octubre respecto de la medición anterior. El indicador general se ubicó en 150 puntos, después de haber alcanzado 151 en mayo y retrocedido a 147 en julio. En la comparación interanual, el índice mostró un crecimiento del 20%.

La recuperación se reflejó tanto en la evaluación de la situación actual como en las perspectivas hacia adelante. El índice de condiciones presentes aumentó un 5% y llegó a 126 puntos, mientras que el correspondiente a las expectativas futuras avanzó un 1,2%, hasta los 167 puntos. Sin embargo, esa mejora en la percepción del sector todavía no se traduce en una aceleración de las inversiones.

La incertidumbre electoral aparece como uno de los principales condicionantes de las decisiones empresariales. El 49% de los productores consultados identificó el escenario político de 2027 como un factor que influye en la postergación o cautela frente a nuevos desembolsos. A esa preocupación se suma el riesgo climático, mencionado por el 38%, y las tasas de interés o las condiciones de financiamiento, señaladas por el 24%. Los encuestados podían seleccionar más de una respuesta.

En la misma línea, el 68% de los participantes del relevamiento consideró que el proceso electoral influye mucho o algo en sus decisiones. Esta percepción refleja la importancia que los propios productores asignan al contexto político, aunque no demuestra por sí sola una relación directa con las inversiones que finalmente se concreten.

Pese a las reservas, las oportunidades de expansión siguen presentes. El Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y alcanzó los 133 puntos, su máximo histórico. Además, el 66% de los productores consideró que el momento es favorable para destinar recursos a nuevos proyectos.

La aparente contradicción entre esas perspectivas y la prudencia financiera responde a una diferencia entre evaluar una oportunidad y comprometer capital de manera inmediata. En un contexto que todavía presenta interrogantes, conservar recursos disponibles permite adaptar las decisiones a eventuales cambios económicos, políticos o climáticos.

Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral, explicó que la confianza de mediano plazo no implica necesariamente inversiones inmediatas. Según señaló, la incertidumbre lleva a evaluar cuidadosamente el momento de comprometer capital y a preservar la capacidad de maniobra.

Las prioridades para la campaña 2026/27 reflejan esa combinación de objetivos productivos y resguardos financieros. El 32% de los productores planea mejorar la producción, mientras que el 25% busca adquirir activos estratégicos, como tierras o hacienda. Otro 25% prioriza mantener liquidez y flexibilidad financiera, y el 21% apunta a reducir deudas y compromisos.

A estas decisiones se suma la presión de los costos. El 55% de los consultados afirmó que sus costos medidos en dólares son superiores a los de la campaña anterior, una situación que condiciona los cálculos de rentabilidad y obliga a seleccionar con mayor cuidado los destinos de los recursos disponibles.

El posible desarrollo de un fenómeno El Niño también comienza a modificar la planificación. Ante ese escenario, el 31% prevé ajustar las fechas de las labores, la elección de cultivos o las tecnologías utilizadas. Otro 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, mientras que el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una posición más cautelosa frente a las inversiones. En contraste, el 27% sostuvo que mantendría sus decisiones aun si se concreta ese escenario climático.

La tecnología aparece, además, como una herramienta para mejorar la eficiencia. El 32% de los productores identificó a la producción como el área con mayor potencial para incorporar inteligencia artificial. El planeamiento estratégico quedó en segundo lugar, con el 28%, seguido por la gestión financiera, con el 23%.

Los indicadores muestran así un sector que conserva expectativas favorables, pero evita asumir compromisos sin evaluar los riesgos. La inversión mantiene perspectivas positivas, aunque su concreción dependerá de cómo evolucionen las variables políticas, financieras y climáticas que condicionan la próxima campaña.