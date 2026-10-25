La Cuenca Neuquina proyecta inversiones por más de US$ 208.000 millones hasta 2035

La Cuenca Neuquina proyecta inversiones superiores a US$ 208.000 millones hasta 2035.

Los proyectos aprobados o presentados bajo el RIGI suman US$ 108.532 millones.

El mantenimiento de los yacimientos requerirá alrededor de US$ 10.000 millones anuales.

Bajo del Choique-La Invernada prevé invertir US$ 12.240 millones y alcanzar 100.000 barriles diarios hacia 2028.

Argentina LNG lidera los proyectos gasíferos con una inversión estimada de US$ 51.000 millones, que podría escalar hasta US$ 76.000 millones.

Las inversiones también apuntan a ampliar oleoductos, exportar gas natural licuado y producir fertilizantes y líquidos del gas para los mercados internacionales.

El desarrollo de la Cuenca Neuquina se prepara para movilizar más de US$ 208.000 millones durante la próxima década, impulsado por una combinación de grandes proyectos energéticos, nuevas obras de transporte y desembolsos permanentes para sostener el ritmo de producción. La magnitud de los recursos previstos coloca a la región ante una transformación industrial de escala inédita, con iniciativas orientadas tanto al abastecimiento interno como a la exportación de hidrocarburos y productos derivados.

El volumen proyectado surge de sumar los más de US$ 108.500 millones correspondientes a proyectos aprobados o presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los fondos que deberán destinarse a mantener la actividad de los yacimientos. Solo para compensar la declinación natural de los pozos y sostener el crecimiento de la oferta se estima una inversión anual cercana a los US$ 10.000 millones, monto que se espera alcanzar al cierre de 2026 y que podría aumentar a medida que se incorporen nuevos desarrollos.

El esquema combina dos necesidades. Por un lado, la perforación y completación de pozos exige un flujo constante de capital para preservar la producción. Por otro, los proyectos de gran escala buscan ampliar la extracción de petróleo y gas, extender la capacidad de transporte y avanzar en la industrialización de los recursos no convencionales.

Entre las principales iniciativas petroleras figura el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, operado por Pluspetrol junto con Gas y Petróleo del Neuquén, con una inversión comprometida de US$ 12.240 millones. El plan prevé perforar 620 pozos horizontales, instalar cuatro plantas de tratamiento de crudo y alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios hacia 2028. También contempla un oleoducto de 45 kilómetros hasta Auca Mahuida.

Tecpetrol obtuvo la aprobación para invertir US$ 6.432 millones en Los Toldos II Este, con un programa de 380 pozos no convencionales. Pampa Energía, por su parte, destinará US$ 4.522 millones a Rincón de Aranda, mientras que Chevron presentó para evaluación bajo el RIGI un proyecto integral en El Trapial por US$ 13.800 millones. Vista Energy también avanza en la reorganización de un plan de inversiones superior a los US$ 8.000 millones hasta 2030.

El crecimiento de la producción requiere, además, ampliar la infraestructura que permita trasladar los hidrocarburos hacia los centros industriales y los puertos de exportación. En ese frente, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur concentra desembolsos por US$ 3.000 millones para construir un oleoducto de 437 kilómetros entre Neuquén y Punta Colorada, en Río Negro, donde se instalará una terminal marítima preparada para cargar grandes buques.

A esa obra se suma la ampliación de Oldelval Norte, que demanda US$ 400 millones para construir un ducto de 207 kilómetros. La expansión de la actividad en el norte de la cuenca podría llevar a definir, a comienzos de 2027, una segunda obra de características similares y otros US$ 400 millones de inversión.

En el segmento gasífero, el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con Eni y XRG, sobresale con un presupuesto estimado en US$ 51.000 millones. La cifra podría elevarse hasta US$ 76.000 millones si se concreta una ampliación de la capacidad prevista para producir gas natural licuado. El plan incluye desarrollos de gas en Vaca Muerta, tres ductos hacia el Atlántico e instalaciones de licuefacción, con el objetivo de comenzar a operar hacia 2030. El anuncio de la decisión final de inversión está previsto para el 16 de noviembre en Buenos Aires.

También avanza Southern Energy, que presentó un proyecto de US$ 2.900 millones para su primera etapa y proyecta una inversión global de US$ 15.000 millones durante los 20 años de vida útil. La iniciativa contempla buques de licuefacción frente a las costas argentinas y apunta a comenzar las exportaciones en 2027, con una segunda unidad prevista para el segundo semestre de 2028.

La estrategia incorpora, además, el procesamiento de líquidos del gas y la producción de bienes industriales. TGS cuenta con aprobación por US$ 3.200 millones para ampliar sistemas de captación, acondicionamiento y fraccionamiento, mientras que Compañía Mega recibió autorización para invertir US$ 365 millones y elevar un 27% su capacidad de separación de líquidos.

En Bahía Blanca, Pampa Energía proyecta construir una planta de urea y amoníaco por US$ 2.693 millones, utilizando gas no convencional como materia prima para fabricar fertilizantes destinados a los mercados internacionales. A su vez, Profertil estudia ampliar su planta de urea granulada mediante una inversión estimada en US$ 2.000 millones, aunque la iniciativa todavía no fue anunciada formalmente.

La convergencia de estos proyectos y de las inversiones operativas configura un horizonte superior a los US$ 208.000 millones hasta 2035. El desafío será transformar ese volumen de capital en mayor producción, infraestructura exportadora y capacidad industrial para ampliar la generación de divisas.