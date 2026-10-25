Milei apuesta a la reelección, promete acelerar las reformas y proyecta un fuerte crecimiento económico

Milei afirmó que confía en conseguir el respaldo electoral necesario para continuar con su programa de Gobierno.

El Presidente sostuvo que una victoria en las elecciones permitiría acelerar las reformas y mejorar las expectativas de inversión.

Proyectó un crecimiento económico anual de entre el 7% y el 8% y una posible caída del riesgo país hasta los 200 puntos básicos.

Aseguró que la Argentina podría convertirse en un país desarrollado en un plazo de entre 15 y 20 años.

Defendió el RIGI y las desregulaciones en energía y minería, y afirmó que el régimen reúne proyectos por USD 210.000 millones.

Adelantó que evaluará posibles acciones legales por el caso $Libra y expresó su deseo de que el papa León XIV pueda recuperarse y visitar la Argentina.

El presidente Javier Milei aseguró que confía en obtener el respaldo de los argentinos para continuar en el poder y sostuvo que una victoria electoral permitiría acelerar las reformas económicas, mejorar las expectativas de inversión y abrir una etapa de mayor crecimiento. Con un discurso optimista sobre el rumbo de su gestión, defendió los resultados que atribuye a su programa, pidió tiempo para que las mejoras lleguen a los ingresos y anticipó que la Argentina podría convertirse en un país desarrollado en las próximas dos décadas.

“Estoy supertranquilo”, afirmó el mandatario al referirse a sus posibilidades electorales durante una entrevista radial. Para fundamentar su confianza, enumeró indicadores vinculados con la inflación, el producto bruto interno por habitante, la pobreza, la indigencia y la seguridad. También cuestionó a la oposición, a la que asoció con un modelo que, según su interpretación, representa un siglo de decadencia.

Consultado sobre la posibilidad de que los votantes definan su decisión en función de la situación económica cotidiana, Milei sostuvo que no ve a los argentinos dispuestos a regresar a políticas anteriores. En ese sentido, presentó a su espacio político como la expresión de las reformas y el progreso, frente a alternativas que considera contrarias a la orientación de su Gobierno.

De cara a las elecciones de 2027, el Presidente también fue consultado sobre una eventual fórmula con Patricia Bullrich. Aunque evitó confirmar si la contempla como candidata a vicepresidenta, ratificó su pertenencia al oficialismo y la definió como una de las principales referentes del espacio y “un soldado de este gobierno”. Además, descartó alimentar versiones sobre disputas internas y señaló que las decisiones estratégicas corresponden a la mesa política, mientras él se concentra en la gestión y la batalla cultural.

En materia económica, Milei sostuvo que una nueva victoria electoral funcionaría como una señal favorable para los inversores. Según proyectó, después de ese resultado el riesgo país podría descender hasta los 200 puntos básicos y la economía crecer a tasas anuales de entre el 7% y el 8%.

El mandatario trazó, además, un horizonte de crecimiento de largo plazo. Afirmó que el país podría duplicar su producto bruto interno en diez años y cuadruplicar el PBI per cápita en veinte. “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, sostuvo, y aventuró que la Argentina podría llegar a ser la primera potencia mundial dentro de un período de entre 30 y 40 años.

Para alcanzar esos objetivos, insistió en la necesidad de sostener las reformas estructurales, la desregulación y los incentivos a la inversión. Entre las medidas que destacó mencionó los cambios normativos en energía y minería, así como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según afirmó, reúne proyectos por USD 210.000 millones, de los cuales USD 70.000 millones ya estarían aprobados. Calificó ese esquema como “la política industrial más importante de la historia argentina”.

El Presidente también respondió a los cuestionamientos de quienes todavía no perciben una mejora en sus ingresos. Reconoció que la recuperación requiere tiempo y sostuvo que depende de la reconstrucción del ahorro, la inversión y el capital. “No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó.

En ese contexto, proyectó que la economía cerraría los primeros cuatro años de su administración con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%. También aseguró que los ingresos de los trabajadores informales se encuentran cerca de un 60% por encima del nivel registrado al inicio de su gestión y que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. Esas cifras fueron expuestas por el mandatario durante la entrevista, sin que se precisara allí su metodología de cálculo.

Otro de los ejes de la conversación fue el caso $Libra. Milei reiteró que fue objeto de acusaciones falsas durante un año, ocho meses y nueve días y sostuvo que existió una estrategia destinada a perjudicar su imagen y provocar una salida anticipada del Gobierno. Tras mencionar su sobreseimiento en la causa, adelantó que analizará con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales. Calificó lo sucedido como una extorsión y cuestionó que eventuales disculpas pudieran compensar el daño que considera haber sufrido.

Finalmente, el mandatario se refirió a la salud del papa León XIV y expresó su deseo de que se recupere y pueda viajar a la Argentina. Consideró que una eventual visita representaría una fuente de alegría para el país y criticó a quienes, según su visión, introducen intereses políticos en torno a esa posibilidad. También recordó a Francisco, a quien definió como el argentino más importante de la historia por su condición de líder espiritual, y sostuvo que su decisión de no visitar el país durante su pontificado habría buscado evitar mayores tensiones políticas.