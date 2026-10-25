Zabaleta pidió que Cristina Kirchner dé un paso al costado y señaló a Kicillof como impulsor de la renovación peronista

Juan Zabaleta sostuvo que Cristina Kirchner no debería ser candidata y pidió que acompañe una renovación del peronismo.

El ex intendente consideró que la ex presidenta ya no representa una síntesis de todas las corrientes del justicialismo.

Zabaleta reclamó mayor protagonismo de los intendentes bonaerenses en la reorganización partidaria.

El ex ministro señaló a Axel Kicillof como la figura con mayor capacidad para impulsar una apertura política.

También defendió la competencia interna mediante las PASO y reclamó propuestas concretas para trabajadores, jubilados y pymes.

El dirigente propuso mejorar el diálogo con empresarios como Marcos Galperin y discutir alternativas para reformar el sistema laboral.

La reorganización del peronismo y la búsqueda de una conducción capaz de ampliar sus fronteras políticas volvieron a quedar en el centro del debate opositor. El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, sostuvo que Cristina Kirchner no puede volver a competir electoralmente y consideró que debería contribuir desde otro lugar a un proceso de renovación partidaria. En ese escenario, destacó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la figura con mayor capacidad para convocar a sectores que hoy permanecen alejados del kirchnerismo.

“Cristina no puede ser candidata. No puede ser candidata”, afirmó Zabaleta al referirse a la situación judicial de la ex presidenta. Si bien calificó de injusto el fallo que la afecta, insistió en que su futuro político debería orientarse a acompañar una nueva etapa del peronismo, en lugar de encabezar nuevamente una candidatura.

Para el ex funcionario, una de las principales responsabilidades de Cristina Kirchner sería contribuir a garantizar una competencia interna que permita definir nuevos liderazgos. En ese sentido, planteó la necesidad de preservar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y permitir que los distintos candidatos del espacio disputen su representación ante el electorado.

Zabaleta reconoció que la ex mandataria continúa siendo una protagonista de la política argentina, aunque consideró que su liderazgo ya no alcanza para sintetizar las distintas expresiones del justicialismo. “Cristina ha dejado de ser la síntesis del peronismo. Hoy no hay una síntesis en el peronismo”, sostuvo, al describir las dificultades que atraviesa el espacio para consolidar una conducción común.

El ex intendente también dirigió sus críticas hacia los jefes comunales bonaerenses, a quienes atribuyó parte de la responsabilidad por la falta de avances en la reorganización partidaria. A su entender, los intendentes cuentan con experiencia territorial y capacidad política para impulsar una renovación, pero necesitan asumir un papel más activo frente a las diferencias internas.

“Si mis excolegas intendentes tuviesen un poquito más de autoridad política, hoy habría un proceso muy serio de renovación en el peronismo en la provincia de Buenos Aires”, expresó. En su análisis, la influencia que Cristina Kirchner conserva sobre La Cámpora y determinados sectores municipales no resulta suficiente para construir una representación que abarque al conjunto del movimiento.

La apertura hacia otros espacios políticos y sociales constituye otro de los ejes de su planteo. Para ilustrar las dificultades que enfrenta el peronismo a la hora de incorporar nuevas figuras, mencionó a María Migliore, quien fue ministra de Desarrollo Social durante la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta. Zabaleta se preguntó cómo convocarla a un proyecto político basado en propuestas de gestión si el propio partido no logra resolver sus conflictos internos.

En ese contexto, descartó que la renovación pueda limitarse a multiplicar las estructuras partidarias tradicionales. A su juicio, el desafío consiste en construir una propuesta que resulte atractiva para dirigentes, profesionales y sectores sociales que no forman parte del núcleo kirchnerista.

Al señalar quién podría conducir esa apertura, Zabaleta destacó a Kicillof. “A mí me parece que el único tipo que hoy puede producir esa apertura es Axel”, afirmó, al valorar la posición que mantiene el gobernador bonaerense frente a las tensiones internas del peronismo. Su planteo ubica al mandatario provincial como una figura con posibilidades de articular sectores diversos y promover una alternativa política más amplia.

La discusión también alcanza al funcionamiento del Partido Justicialista y a las diferencias entre gobernadores y otros referentes del espacio. Para Zabaleta, la construcción de una alternativa frente al presidente Javier Milei requiere superar esas divisiones y avanzar en una agenda con propuestas concretas.

En relación con las PASO, consideró que el Gobierno enfrenta dificultades para eliminarlas y defendió la necesidad de establecer reglas claras para la competencia interna. Además, reclamó iniciativas dirigidas a jubilados, trabajadores y pequeñas y medianas empresas, junto con una relación diferente con el sector privado.

Como ejemplo de esa estrategia, mencionó al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y cuestionó la conveniencia de mantener una confrontación con empresarios. “¿Por qué hay que pelearse con Galperin y no traerlo para acá?”, planteó, al proponer un diálogo que permita discutir posibles cambios en el sistema laboral.

De esta manera, Zabaleta puso el foco en una renovación que combine nuevos liderazgos, competencia interna y apertura económica y social. Su planteo apunta a que el peronismo redefina su conducción y construya una propuesta capaz de ampliar su base de representación frente al Gobierno nacional.