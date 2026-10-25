"La Muni en tu Barrio" brindó atención y servicios en Malvinas Argentinas

La Municipalidad de Rafaela realizó una nueva semana del programa "La Muni en tu Barrio" en Malvinas Argentinas, acercando servicios, trámites y atención sanitaria a los vecinos y vecinas del sector.
Durante la semana, el Quirófano Móvil aplicó 72 vacunas, realizó 24 desparasitaciones y brindó 14 atenciones primarias. Por su parte, el Centro de Documentación Rápida gestionó 74 trámites de DNI.
En tanto, el Ómnibus Sanitario registró 59 ecografías, 12 electrocardiogramas y 10 atenciones de podología, facilitando el acceso a controles y prestaciones de salud.
A través de esta iniciativa, el Municipio continúa acercando sus servicios a los barrios, promoviendo el acceso a la salud, la realización de trámites y el acompañamiento a la comunidad.
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