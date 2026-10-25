Más de 100 personas capacitadas en reparación y mantenimiento de bicicletas



El programa Empleo Verde Recargado de la Municipalidad de Rafaela, continúa llevando adelante iniciativas de formación en oficios que cuidan el ambiente. En este sentido concretó cinco ediciones de formación en reparación y mantenimiento de bicicletas: cuatro cursos de nivel inicial y uno de nivel avanzado.



En total, más de 100 personas fueron capacitadas y certificadas para desempeñarse en este oficio, a través de propuestas que combinaron conocimientos teóricos y prácticos para el diagnóstico de fallas, la reparación de componentes y el mantenimiento preventivo y correctivo de bicicletas.



Estas instancias permitieron adquirir y profundizar herramientas para el desarrollo de una actividad con potencial de inserción laboral y generación de ingresos, al tiempo que promueven la formación en oficios verdes y el desarrollo de prácticas vinculadas con la sustentabilidad.



La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, con el objetivo de generar oportunidades de formación en oficios verdes y acompañar el desarrollo de actividades que contribuyan al cuidado del ambiente.



En este sentido, la ciudad continúa potenciando espacios de capacitación que vinculan el aprendizaje de habilidades técnicas con la generación de empleo y el desarrollo de actividades que aportan a una economía más sustentable.



*Formación*

Las capacitaciones brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre los componentes de la bicicleta, su funcionamiento, la detección de fallas y la realización de reparaciones y tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Las instancias de nivel inicial estuvieron orientadas a quienes buscaban adquirir herramientas para comenzar a desempeñarse en el oficio, mientras que la edición avanzada permitió profundizar los conocimientos y fortalecer las habilidades adquiridas.



Las cinco ediciones estuvieron a cargo de Ezequiel Serrano, emprendedor local con experiencia en el rubro y responsable del comercio Serrano Bike. Las propuestas se desarrollaron de manera presencial y gratuita, con el propósito de facilitar el acceso a la formación y promover nuevas oportunidades laborales.



Beneficios ambientales

La reparación y el mantenimiento de bicicletas constituyen una práctica concreta de economía circular, ya que permiten extender la vida útil de estos medios de transporte, evitar el descarte prematuro de piezas y reducir la generación de residuos. A su vez, favorecen el aprovechamiento de los recursos mediante la reutilización y el reacondicionamiento de componentes.



Promover la formación en este oficio también contribuye al fortalecimiento de la movilidad activa y sostenible, incentivando el uso de la bicicleta como alternativa de transporte más saludable y amigable con el ambiente. De esta manera, la capacitación en oficios verdes vincula la generación de oportunidades laborales con el desarrollo de prácticas que aportan a una ciudad más sustentable.