Elisa Carrió volvió a cuestionar a Milei y alertó sobre el impacto de su discurso y la economía

Elisa Carrió pidió a la ciudadanía que no escuche a Javier Milei por considerar perjudiciales sus expresiones.

La dirigente sostuvo que el respeto es indispensable para preservar la dignidad humana y la convivencia social.

También definió a la política como una actividad que puede educar o generar efectos tóxicos sobre la sociedad.

Un día antes, advirtió sobre la recesión y posibles dificultades vinculadas con el financiamiento de la deuda de corto plazo.

Carrió impulsó una denuncia contra Milei por sus expresiones en redes sociales contra la periodista María Eugenia Duffard.

Sus cuestionamientos abarcan tanto el discurso presidencial como las perspectivas económicas y las posibles consecuencias sociales de la gestión.

Elisa Carrió profundizó sus críticas al presidente Javier Milei y convocó a la ciudadanía a tomar distancia de sus expresiones públicas, al considerar que pueden tener consecuencias negativas sobre la convivencia social y la formación moral de las nuevas generaciones. La dirigente de la Coalición Cívica puso el respeto en el centro de su planteo y cuestionó la responsabilidad de quienes ocupan los principales cargos de poder.

“Cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad humana. No escuchen al Presidente porque es nocivo para nuestros hijos y para nuestra conciencia moral”, afirmó Carrió este jueves en una publicación en la red social X. Con ese mensaje, la ex legisladora volvió a confrontar con el mandatario, esta vez con el foco puesto en el contenido de sus intervenciones y en la influencia que ejercen sobre la sociedad.

En su reflexión, la fundadora del ARI también se refirió al papel que debe desempeñar la política en la vida pública. “La política es pedagogía o es tóxica y enferma”, sostuvo, en una definición con la que vinculó el comportamiento de los dirigentes con sus efectos sobre la ciudadanía. Además, recomendó a los jóvenes acercarse al último trabajo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han dedicado al respeto, una lectura que consideró pertinente frente al escenario actual.

El planteo de Carrió se inscribe en una serie de cuestionamientos dirigidos al Presidente, aunque sus objeciones no se limitan a las formas de comunicación del Gobierno. Un día antes de su publicación sobre el respeto, la dirigente había manifestado preocupación por la situación económica y advertido sobre posibles dificultades relacionadas con la recesión, el financiamiento de la deuda y los movimientos de capitales.

“La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, escribió el miércoles. La frase estuvo acompañada por una advertencia acerca de la posibilidad de que existan problemas financieros que todavía no hayan sido explicitados por la administración nacional.

En ese sentido, Carrió sostuvo que el Gobierno podría estar ocultando información vinculada con el retiro de fondos de capitales o con dificultades para afrontar el financiamiento de la deuda de corto plazo. Sus declaraciones remitieron al temor a un escenario comparable con el corralito de 2001, durante la crisis económica que atravesó el país bajo la presidencia de Fernando de la Rúa.

La referencia a ese antecedente histórico introdujo un componente de preocupación financiera en sus críticas. Sin embargo, sus afirmaciones fueron presentadas como advertencias sobre posibles dificultades y no como la confirmación de que se esté produciendo una situación equivalente a la de aquella crisis.

En paralelo, la dirigente avanzó por la vía judicial contra Milei a raíz de sus expresiones públicas sobre la periodista María Eugenia Duffard. Carrió impulsó una denuncia por presunto abuso de autoridad en un contexto de violencia de género mediática, digital e institucional, a partir de los mensajes que el Presidente publicó en sus redes sociales contra la comunicadora.

El episodio se originó después de que Duffard entrevistara al diputado nacional Máximo Kirchner. Tras esa conversación, Milei utilizó expresiones descalificadoras contra la periodista, entre ellas “basura inmunda”, “zurda inmunda” y “basura corrupta”. Esos calificativos quedaron en el centro del planteo judicial promovido por Carrió.

De esta manera, la ex legisladora mantiene sus cuestionamientos al jefe de Estado en dos planos diferentes, aunque vinculados por su evaluación de la conducta gubernamental: por un lado, las expresiones presidenciales y sus posibles consecuencias sobre el debate público; por otro, las señales económicas que, según advirtió, merecen atención.

Su último mensaje volvió a destacar el respeto como una condición fundamental para la convivencia democrática y puso el acento en la responsabilidad de los dirigentes frente a la sociedad. Al mismo tiempo, sus advertencias económicas reflejaron su preocupación por la evolución de la actividad y por eventuales dificultades financieras. Ambos planteos forman parte de una escalada de críticas con la que Carrió cuestiona tanto el estilo de Milei como determinados aspectos de la gestión nacional.