Malvinas: Argentina lleva el riesgo de contaminación petrolera al centro de su reclamo internacional

La Argentina busca colocar los riesgos ambientales en el centro de su estrategia internacional sobre las Islas Malvinas.

El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es el principal foco de las objeciones contra la explotación petrolera.

Los estudios de contingencia citados por la Cancillería advierten sobre la posible llegada de crudo a aguas continentales en dos semanas ante una falla masiva.

El planteo argentino sostiene que un derrame podría afectar la biodiversidad marina y alcanzar la costa patagónica.

Las audiencias del 10 y 11 de noviembre de 2026 abordarán el pedido de una medida cautelar para detener las operaciones.

La presentación busca prevenir daños ambientales irreversibles y establecer responsabilidades internacionales sobre la protección del medio marino.

La protección del ecosistema marino se convirtió en uno de los argumentos centrales de la estrategia argentina frente a la explotación petrolera unilateral en las Islas Malvinas. El Gobierno busca demostrar ante la justicia internacional que el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur puede provocar daños ambientales que excedan ampliamente el área en disputa y alcancen las aguas continentales y la costa patagónica.

El foco de la presentación está puesto en Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera impulsado por empresas privadas en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias británicas. La posición argentina advierte que el avance hacia las perforaciones comerciales representa una amenaza para la biodiversidad y los recursos naturales de la plataforma continental, en un área marítima de relevancia estratégica para el país.

La controversia incorpora así una dimensión ambiental que se suma al reclamo argentino de soberanía. El objetivo de la diplomacia nacional es demostrar que las consecuencias potenciales de la actividad petrolera no quedarían restringidas al territorio insular, sino que podrían afectar un espacio marítimo mucho más amplio y generar consecuencias sobre ecosistemas compartidos.

Uno de los elementos principales de la argumentación presentada por la Cancillería ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, es la información contenida en los propios estudios de contingencia elaborados por las compañías petroleras. Según los datos incluidos en esos documentos, ante un escenario de falla masiva existiría una probabilidad del 100% de que el petróleo alcance las aguas continentales en un plazo de dos semanas.

Esa proyección constituye uno de los puntos más sensibles de la presentación argentina, ya que permitiría dimensionar el alcance geográfico que podría tener un eventual derrame. De acuerdo con el planteo nacional, una emergencia de esa magnitud no quedaría circunscripta al área próxima a las islas, sino que podría extender sus efectos hasta el litoral patagónico.

La posibilidad de que el crudo se desplace hacia aguas continentales refuerza la preocupación por los daños que podrían sufrir la fauna marina, los recursos pesqueros y otros componentes del ecosistema. Desde esta perspectiva, la actividad hidrocarburífera es presentada como un riesgo ambiental transfronterizo que requiere medidas preventivas antes de que se produzca un incidente de consecuencias irreversibles.

La Argentina sostiene, además, que el desarrollo unilateral de estas operaciones plantea interrogantes respecto del cumplimiento de las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El argumento apunta a vincular la protección ambiental con las obligaciones internacionales relacionadas con la preservación del medio marino.

El próximo capítulo de la controversia tendrá lugar durante las audiencias orales convocadas para el 10 y 11 de noviembre de 2026. En esas jornadas, la delegación argentina expondrá sus argumentos sobre la urgencia de intervenir frente a los riesgos asociados con el proyecto petrolero y buscará obtener una medida cautelar que permita detener temporalmente las operaciones.

El pedido de cese inmediato de los trabajos apunta a evitar que el avance de la explotación genere daños difíciles o imposibles de reparar. La estrategia consiste en conseguir que el tribunal adopte una decisión preventiva mientras se examinan los argumentos jurídicos y ambientales presentados por el país.

La solicitud cautelar también busca impedir que el desarrollo de Sea Lion continúe avanzando mientras persistan las objeciones argentinas. Una eventual resolución favorable podría establecer un antecedente sobre las responsabilidades de los Estados en materia de protección ambiental cuando existen actividades económicas en zonas marítimas sometidas a controversias de soberanía.

El resultado de las audiencias será relevante para la estrategia diplomática argentina, que procura combinar el reclamo territorial con la defensa de los recursos naturales. La cuestión ambiental ofrece un argumento adicional para advertir sobre las consecuencias regionales de la explotación petrolera y reclamar medidas de prevención.

La disputa por Malvinas suma así un nuevo frente de discusión internacional. Mientras la Argentina intenta frenar el avance del proyecto mediante una decisión cautelar, la posibilidad de contaminación del Atlántico Sur ocupa un lugar central en una controversia que involucra soberanía, derecho marítimo y preservación de los ecosistemas.