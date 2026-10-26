Cervi respaldó la reelección de Milei y pidió sostener el rumbo libertario

Pablo Cervi respaldó la reelección de Javier Milei y defendió la continuidad del proyecto libertario.

El senador consideró que la Argentina necesita sostener durante varios años la orientación política y económica del Gobierno.

Destacó el acompañamiento de sectores parlamentarios a iniciativas vinculadas con el equilibrio fiscal y las reformas económicas.

Señaló que Vaca Muerta ofrece oportunidades para ampliar las exportaciones y promover energía más accesible para los argentinos.

Defendió la eliminación de las PASO y sostuvo que las internas partidarias deberían financiarse con recursos de los propios partidos.

El legislador planteó que reducir la cantidad de elecciones permitiría disminuir los costos económicos y el desgaste de los ciudadanos.

El senador nacional de La Libertad Avanza Pablo Cervi manifestó su respaldo a la continuidad de Javier Milei en la Presidencia y sostuvo que el proyecto político y económico del oficialismo debe extenderse durante los próximos años. Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el legislador defendió la posibilidad de un segundo mandato presidencial y planteó la necesidad de consolidar las transformaciones impulsadas por el Gobierno.

“Yo sí me juego a que Milei continúe ocho años y después continuar con esta línea de pensamiento, que creo que hoy ha sido ratificada por la sociedad, que no se quiere volver atrás”, afirmó Cervi. La declaración dejó explícita su apuesta por la reelección del Presidente y por la continuidad de la orientación política de La Libertad Avanza más allá del actual período de gobierno.

El senador consideró que la Argentina atraviesa una etapa en la que resulta necesario sostener las políticas oficiales para avanzar con los cambios propuestos. Desde su perspectiva, la consolidación del programa libertario requiere tiempo y una continuidad que permita profundizar las medidas económicas y las reformas institucionales.

En su análisis del escenario político, Cervi también destacó el comportamiento de distintos sectores parlamentarios frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Según señaló, algunos espacios que anteriormente mantenían diferencias con el Gobierno comenzaron a acompañar propuestas relacionadas con el equilibrio fiscal y las modificaciones económicas que impulsa la administración nacional.

Ese acercamiento constituye, para el legislador, una señal favorable para el oficialismo en el Congreso, donde la aprobación de sus proyectos depende de la construcción de acuerdos con otras fuerzas. La posibilidad de reunir apoyos para avanzar con las reformas aparece así como uno de los factores relevantes para sostener el rumbo que defiende el senador.

Cervi sostuvo que el desafío consiste en aprovechar la oportunidad de transformación que, a su entender, atraviesa el país. En ese marco, vinculó la continuidad política con la necesidad de mantener una orientación económica estable y evitar un cambio de dirección antes de que las medidas adoptadas puedan desarrollar sus efectos.

Otro de los ejes abordados por el senador fue el potencial energético de Vaca Muerta, uno de los principales activos productivos de la Argentina. Cervi destacó las posibilidades que ofrecen las exportaciones del sector para aprovechar los precios internacionales y generar oportunidades económicas a partir de los recursos disponibles.

Sin embargo, también señaló que el desarrollo energético debe traducirse en beneficios concretos para la población. Entre los objetivos que mencionó figura la posibilidad de contar con energía más accesible para los argentinos y utilizar esa ventaja como impulso para otras actividades productivas.

La cuestión energética quedó planteada, de esta manera, como una oportunidad que va más allá de las ventas al exterior. Para el legislador, el desafío pasa por vincular el aprovechamiento de los recursos con mejores condiciones de acceso a la energía y con nuevas posibilidades para el desarrollo de distintos sectores de la economía.

La reforma electoral fue otro de los asuntos sobre los que Cervi expresó su posición. El senador defendió la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al considerar que las internas de los partidos políticos deberían ser financiadas por las propias organizaciones y no por el Estado.

Su planteo apunta a modificar el esquema de selección de candidaturas y reducir la intervención de los recursos públicos en esos procesos. Además, sostuvo que una menor cantidad de convocatorias electorales permitiría disminuir los costos económicos asociados a la organización de los comicios y evitar el desgaste que, según su visión, generan las sucesivas jornadas de votación entre los ciudadanos.

La discusión sobre las PASO forma parte de los cambios institucionales que el oficialismo busca impulsar, mientras que su eventual eliminación abre el debate sobre el financiamiento partidario y los mecanismos para definir las candidaturas.

Con sus declaraciones, Cervi combinó su respaldo explícito a una eventual reelección de Milei con la defensa de la continuidad del programa libertario, el desarrollo energético y una reforma del sistema electoral. Su posición refleja la apuesta por extender el actual proyecto político y consolidar las transformaciones que el Gobierno considera centrales para los próximos años.