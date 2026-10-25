La actividad económica se estancó en agosto y las consultoras recortan sus proyecciones

El EMAE de agosto registró un avance mensual de apenas 0,1%, muy inferior a las expectativas privadas.

La mejora resultó insuficiente para compensar la caída de 2,8% registrada en julio.

Max Capital proyectó una contracción trimestral del PBI de 2,7% a partir de los indicadores disponibles.

LGC redujo su previsión de crecimiento para 2026 a alrededor del 1%, frente al 3% oficial.

ACM mantuvo su estimación de expansión de 1,5%, aunque advirtió sobre las exigencias para alcanzar esa cifra.

Equilibra recortó su pronóstico para 2026 al 1% y redujo de 1,8% a 1,7% su proyección para 2027.

El crecimiento de la economía argentina quedó condicionado por el débil desempeño registrado en agosto, cuando el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,1% respecto del mes anterior. El resultado estuvo muy por debajo de las expectativas de las consultoras privadas y no alcanzó para compensar la contracción de 2,8% que se había producido en julio, lo que profundizó las dudas sobre la evolución de la actividad durante el resto del año.

El dato dejó a la economía cerca de una recesión técnica y obligó a revisar los pronósticos de crecimiento para 2026. Para evitar ese escenario, septiembre debería registrar una expansión mensual de al menos 8,5%, una magnitud que contrasta con las estimaciones elaboradas a partir de los indicadores disponibles hasta el momento.

Las expectativas previas apuntaban a una recuperación más significativa. Algunas proyecciones privadas anticipaban que el EMAE de agosto superaría el 1% mensual, pero el resultado definitivo mostró una mejora marginal. La distancia entre lo esperado y lo observado alimentó la preocupación sobre la capacidad de la economía para recuperar el terreno perdido durante los meses anteriores.

Los primeros datos correspondientes a septiembre tampoco ofrecen señales concluyentes de una reactivación. Según el relevamiento de Max Capital, solamente nueve de los 19 indicadores de alta frecuencia publicados hasta ese momento mostraron variaciones mensuales positivas. A partir de ese comportamiento, la consultora estimó que la actividad habría crecido apenas 0,3% durante septiembre, una variación que implicaría una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,7% en el tercer trimestre frente al segundo.

Otras estimaciones contemplan una recuperación mensual de 1,5% para septiembre. Sin embargo, incluso bajo esa hipótesis, el trimestre finalizaría con una contracción de 2,3%, reflejo de la magnitud del retroceso registrado en julio y de la insuficiente recuperación posterior.

Las proyecciones anuales también comenzaron a ajustarse. La consultora LGC consideró que su anterior estimación de crecimiento de 1,5% para 2026 pasó a representar un techo y redujo su previsión a alrededor del 1% anual. Ese cálculo se encuentra considerablemente por debajo del crecimiento de 3% contemplado por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027.

Para alcanzar la meta oficial, la economía necesitaría acelerar considerablemente su desempeño durante los últimos cuatro meses del año. Según los cálculos de LGC, sería necesario un crecimiento mensual de 3,7% en ese período para cumplir con el objetivo presupuestario.

Desde Analytica, su director, Claudio Caprarulo, sostuvo que el resultado de agosto coincidió con las estimaciones de la consultora y no modificó su escenario central. La entidad mantiene una expectativa de crecimiento reducido, más próxima al 1% que al 1,5% para el conjunto de 2026.

En cambio, ACM decidió conservar su pronóstico de expansión del PBI de aproximadamente 1,5%, en línea con la mediana de las expectativas privadas reflejada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre de 2026.

La consultora advirtió, no obstante, que alcanzar esa cifra exigiría un crecimiento promedio cercano al 2% mensual durante los cuatro meses restantes. Para llegar al 3% previsto en el Presupuesto 2027, el ritmo requerido treparía al 6,5%. Ambas necesidades contrastan con el comportamiento reciente: entre mayo y agosto, la variación interanual promedio de la actividad fue de apenas 0,2%.

Las perspectivas más cautelosas también alcanzan a los pronósticos de Equilibra. Su director de Análisis Macroeconómico, Lorenzo Sigaut Gravina, estimó que la economía crecerá 1% o menos durante este año. El economista señaló que, después de la caída de julio, esperaba una recuperación parcial en agosto, pero consideró que el avance de 0,1% resultó prácticamente insignificante.

En consecuencia, Equilibra redujo su previsión de crecimiento para 2026 de 1,3% a 1% y no descartó nuevos recortes. También ajustó a la baja su expectativa para 2027, de 1,8% a 1,7%.

Con estos resultados, la evolución de los próximos meses será determinante para establecer el balance definitivo del año. Por ahora, la debilidad de los indicadores y la distancia entre las proyecciones privadas y la meta oficial mantienen bajo presión las expectativas de recuperación económica.