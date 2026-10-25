Villarruel volvió a cruzar a Benegas Lynch por sus declaraciones sobre el catolicismo

Villarruel cuestionó a Benegas Lynch por sus declaraciones sobre el catolicismo y el fanatismo religioso.

El diputado defendió el respeto recíproco entre creyentes y rechazó las confrontaciones religiosas.

La vicepresidenta recordó que Benegas Lynch propuso suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano en 2023.

El legislador había condicionado esa ruptura a la continuidad de lo que definió como “espíritu totalitario” en la Santa Sede.

Milei sostuvo posteriormente que romper relaciones con el Vaticano no estaba entre sus planes.

El nuevo intercambio se suma a enfrentamientos anteriores entre Villarruel y Benegas Lynch por el poder, la tarea legislativa y las posiciones políticas de la vicepresidenta.

Una nueva discusión en redes sociales reavivó las diferencias entre la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch. El intercambio giró en torno al fanatismo religioso, el respeto entre distintas creencias y la postura del legislador sobre las relaciones diplomáticas con el Vaticano, un planteo que ya había generado controversia durante la campaña presidencial de 2023.

La polémica se inició a partir de una publicación en X del usuario @DanannOficial, quien escribió: “No a la confrontación religiosa, pero qué hijos de puta son los católicos”. El mensaje fue acompañado por intervenciones de Benegas Lynch en las que el diputado cuestionaba las expresiones de fanatismo y reclamaba respeto recíproco entre creyentes.

En uno de esos mensajes, el legislador sostuvo que las confrontaciones en materia religiosa alimentan posiciones extremas y planteó que deben cumplirse normas de respeto tanto para extranjeros como para ciudadanos locales. También afirmó que las transgresiones a esos principios deberían recibir sanciones severas. Como parte de su publicación, adjuntó una columna sobre musulmanes que, según explicó, había difundido una década atrás.

En otra intervención, Benegas Lynch advirtió sobre los riesgos del fanatismo católico y mencionó al fallecido papa Juan Pablo II. Según expresó, el pontífice pidió perdón en 91 oportunidades durante su papado por aberraciones cometidas en nombre de la Iglesia. Además, destacó su “magnífico espíritu ecuménico” en el vínculo con las tres religiones monoteístas.

Fue en ese contexto que Villarruel decidió intervenir y recuperar un episodio protagonizado por el diputado durante el cierre de campaña de Javier Milei en octubre de 2023. “¿No fue el mismo que en el cierre de campaña del 23 propuso en su discurso que rompiéramos relaciones con el Estado Vaticano? El anticlericalismo que anhela la visita del Papa”, escribió la vicepresidenta.

El usuario que había iniciado el intercambio coincidió en que se trataba del mismo dirigente y recordó que Benegas Lynch había reivindicado la decisión de Julio Argentino Roca de suspender las relaciones con el Vaticano. También señaló que esa referencia histórica no incluía, en su interpretación, el posterior restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

Villarruel volvió a responder con una crítica directa al legislador. “Ya era un delirio que diera un discurso en un cierre de campaña, pero lo acentuó sugiriendo romper relaciones con la Santa Sede”, afirmó. De ese modo, vinculó las declaraciones actuales de Benegas Lynch sobre el respeto religioso con su anterior propuesta de política exterior.

El antecedente al que aludió la vicepresidenta corresponde al acto de La Libertad Avanza del 18 de octubre de 2023. Durante aquella actividad, el diputado había planteado suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras, según sus palabras, allí primara “el espíritu totalitario”. En ese momento, también aclaró que su posición no comprometía la postura de Milei, quien posteriormente sostuvo que la ruptura no formaba parte de sus planes.

El nuevo cruce se suma a una serie de enfrentamientos públicos entre Villarruel y Benegas Lynch, cuyas diferencias también se expresaron en discusiones sobre el poder, la actividad parlamentaria y las posiciones políticas de la vicepresidenta.

El antecedente más reciente mencionado en el texto se produjo el 26 de junio, cuando Villarruel respondió a las críticas del diputado, quien la había calificado como un “desperdicio fenomenal autoinfligido”. La vicepresidenta reaccionó con una descalificación sobre sus comentarios y su comprensión de la tarea legislativa.

En aquella oportunidad, Benegas Lynch había acusado a Villarruel de tener “voracidad por el poder” y de apartarse de posiciones que, a su juicio, había sostenido anteriormente. También cuestionó su reconocimiento a Isabel Perón, al considerar que esa decisión entraba en contradicción con su trayectoria vinculada a las víctimas del terrorismo.

La discusión por el catolicismo volvió así a exponer las diferencias entre ambos dirigentes, con el debate religioso como disparador y el desacuerdo sobre el vínculo con la Santa Sede como uno de los antecedentes centrales de la confrontación.