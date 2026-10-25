El Peronismo Federal busca construir un proyecto nacional con eje en el empleo y el desarrollo productivo

El Peronismo Federal busca elaborar una propuesta nacional para 2027 centrada en la producción, el empleo, la educación y el desarrollo de las provincias.

La crisis petrolera en Chubut y Santa Cruz impulsó el debate sobre la recuperación de las cuencas maduras y la pérdida de puestos de trabajo.

El Programa Federal para el Desarrollo Energético propone coordinar inversiones, fortalecer proveedores nacionales y ampliar el valor agregado.

Victoria Tolosa Paz reclamó acuerdos programáticos para alcanzar la unidad del peronismo y defendió las elecciones PASO.

Guillermo Michel destacó el cambio en la balanza energética y atribuyó parte de ese resultado a inversiones y obras realizadas durante gobiernos peronistas.

Las universidades patagónicas plantearon la necesidad de fortalecer el financiamiento educativo, la investigación y la tecnología como herramientas para el desarrollo regional.

La crisis laboral en las provincias patagónicas y la necesidad de transformar los recursos naturales en oportunidades económicas se convirtieron en el centro de la discusión política que el Peronismo Federal busca instalar de cara a 2027. En Comodoro Rivadavia, dirigentes de distintas provincias coincidieron en la necesidad de elaborar una propuesta nacional que combine desarrollo industrial, generación de empleo, educación y una distribución federal de las inversiones, antes de resolver las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales.

La jornada reunió a más de 4.000 participantes, entre legisladores, intendentes, representantes sindicales y referentes territoriales. El encuentro también permitió presentar un programa energético que busca establecer criterios de planificación a largo plazo y responder a las dificultades que atraviesan las economías regionales, particularmente en las zonas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

El deterioro de la actividad petrolera en Chubut y Santa Cruz ocupó un lugar central en las deliberaciones. La salida de YPF de áreas convencionales y la caída de la producción en las cuencas maduras fueron señaladas como factores que profundizaron la pérdida de puestos de trabajo. El diputado nacional Juan Pablo Luque, responsable de recibir a los participantes en Comodoro Rivadavia, afirmó que el desempleo en la región pasó del 2% al 10% en menos de dos años y que desaparecieron más de 13.000 empleos en menos de 24 meses.

Ante ese panorama, Luque reclamó que la discusión política se concentre en la recuperación productiva y en la búsqueda de respuestas para los trabajadores afectados. Su planteo apuntó a desplazar las disputas personales y las especulaciones electorales para priorizar una agenda capaz de generar actividad económica y sostener las fuentes laborales.

El Programa Federal para el Desarrollo Energético constituye una de las principales iniciativas surgidas de la reunión. La propuesta plantea coordinar inversiones públicas y privadas mediante reglas estables y una planificación que permita aprovechar los recursos energéticos sin limitar sus beneficios a la extracción y exportación de materias primas.

Entre sus objetivos figuran la incorporación de mayor valor agregado, el fortalecimiento de los proveedores nacionales, la continuidad de la actividad en las cuencas maduras y la preservación del papel de YPF. El documento también incluye obras de infraestructura, tarifas sostenibles, integración regional y desarrollo científico y tecnológico. La defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el Atlántico Sur forma parte de los lineamientos presentados.

El debate energético estuvo acompañado por una discusión sobre el modelo económico y la construcción de una alternativa política. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que el desafío del peronismo consiste en elaborar una propuesta que responda a las necesidades de las provincias y permita recuperar el protagonismo de la industria. Cuestionó un esquema que, según su interpretación, extranjeriza y primariza la economía, y reclamó políticas que promuevan la producción nacional.

En relación con las elecciones de 2027, Tolosa Paz defendió la construcción de acuerdos programáticos como condición para alcanzar la unidad partidaria. También respaldó las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo para ordenar la competencia interna. Su posición quedó resumida en una consigna orientada a privilegiar el debate político por encima de las aspiraciones individuales: “Tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”.

El diputado nacional Guillermo Michel, por su parte, llevó la discusión al terreno del comercio energético. Atribuyó el cambio en el balance entre importaciones y exportaciones a decisiones adoptadas durante administraciones peronistas, entre ellas el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Según afirmó, el país pasó de importar USD 10.000 millones en 2022 a registrar exportaciones superiores a esa cifra.

La educación y la investigación también integraron la agenda. Antes del encuentro político, una delegación mantuvo una reunión con autoridades de las nueve universidades que forman parte de la Red de Universidades Patagónicas, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El intercambio abordó el financiamiento universitario, la ciencia, la tecnología y la contribución de las instituciones educativas al desarrollo regional. También participaron representantes gremiales de ADU, FEDUN y APUNP, con la soberanía en el Atlántico Sur como otro de los temas tratados.

La convocatoria contó, además, con la presencia de los intendentes Othar Macharashvili, Martín Pérez, Pablo Grasso, Daniel Harrington y Federico Achával, junto con legisladores nacionales y referentes sindicales. El jefe comunal de Pilar sostuvo que la riqueza natural del país debe traducirse en oportunidades para todas las regiones, con industria y empleo distribuidos territorialmente.

El encuentro de Comodoro Rivadavia dio continuidad a las reuniones realizadas en Parque Norte y Concepción del Uruguay. El Peronismo Federal prevé extender esa agenda a otras regiones para incorporar propuestas y consolidar un programa de alcance nacional. La apuesta del espacio es llegar a la discusión electoral con una plataforma definida en materia productiva, laboral y educativa, antes de avanzar en la selección de sus candidatos.