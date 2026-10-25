Pullaro alcanzó el 52,5 % de imagen positiva y se mantiene sexto en el ranking nacional de gobernadores

La imagen positiva del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó al 52,5 % en octubre, según la última medición de CB Global Data. El resultado representa una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento de septiembre y mantiene al mandatario en el sexto puesto del ranking nacional.

El estudio también registró un 43,4 % de imagen negativa y un 4,1 % de respuestas sin definición. De esta manera, Pullaro obtuvo un diferencial favorable de 9,1 puntos porcentuales entre las opiniones positivas y negativas.

pullaro se mantiene entre los gobernadores mejor valorados

El gobernador santafesino integra el grupo de mandatarios provinciales con mayor valoración positiva dentro del relevamiento, que comprende a los gobernadores de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ranking es encabezado por Rolando Figueroa, de Neuquén; seguido por Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La mejora registrada en octubre permitió a Pullaro consolidar su imagen positiva por encima del 52 % y conservar su posición dentro de los seis primeros lugares de la medición nacional.

una encuesta de alcance nacional

El relevamiento de CB Global Data se realizó entre el 11 y el 15 de octubre y contó con una muestra de 24.612 casos.

Los resultados reflejan la valoración ciudadana de los gobernadores durante ese período y permiten observar la evolución mensual de sus niveles de imagen positiva y negativa.