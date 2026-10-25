El comentario anti-Argentina de un periodista inglés tras la penalización a Franco Colapinto

Este sábado, Franco Colapinto afrontó la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, donde sufrió una sanción de diez posiciones en la grilla tras verse obligado a realizar un cambio en el motor eléctrico de su monoplaza. En ese contexto, el controvertido periodista británico Jeremy Clarkson reavivó la polémica con un repudiable comentario dirigido hacia el piloto y el país.

El exconductor del programa Top Gear, quien estuvo presente en el Circuito de las Américas en Austin como invitado especial de la escudería Alpine, se refirió en la transmisión oficial de Sky Sports a la sanción aplicada al argentino:

“Franco tiene una gran penalización por ser argentino, probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”, lanzó al aire entre risas.

La declaración no tardó en viralizarse y provocó un fuerte repudio por parte de los fanáticos en las redes sociales. Las imágenes de la jornada mostraron al británico posando en el sector de boxes junto a Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo francés.

El antecedente de Clarkson y la provocación en Tierra del Fuego

No se trata de la primera vez que el presentador británico genera controversia alrededor de la Argentina. En 2014, durante el rodaje de un episodio especial de Top Gear para la BBC en Tierra del Fuego, Clarkson y su equipo desataron un grave conflicto institucional y social.

En aquella ocasión, el Porsche conducido por el británico llevaba la patente “H982 FLK”, una directa alusión al año del conflicto bélico (1982) y al nombre británico dado a las Islas Malvinas (Falklands). La provocación derivó en el repudio de la comunidad local y las autoridades municipales de Río Grande y Tolhuin declararon al equipo como personas no gratas.



Tras una escalada de tensión que incluyó agresiones al convoy de producción, el equipo de televisión abandonó los vehículos a la vera de la ruta y debió ser evacuado hacia Chile. Tiempo después, durante su paso por la producción de The Grand Tour, Clarkson volvió a protagonizar un episodio similar al respaldar comentarios agraviantes contra el país por parte de sus compañeros de estudio.