Urtubey advirtió que una reelección de Milei podría acercar a la Argentina a una autocracia

Urtubey advirtió que una eventual reelección de Milei podría profundizar la concentración del poder y acercar al país a una autocracia.

El ex gobernador de Salta vinculó el ascenso del Presidente con el desgaste del sistema político y el rechazo a la gestión anterior.

Cuestionó el respeto del Gobierno por la Constitución, las decisiones judiciales y las leyes aprobadas por el Congreso.

También criticó el clima de confrontación política y las agresiones contra quienes expresan posiciones diferentes del oficialismo.

Urtubey cuestionó el individualismo que atribuye al proyecto libertario y defendió el papel del Estado como espacio institucional de la sociedad.

El dirigente sostuvo que la fortaleza democrática depende de los controles institucionales y de la existencia de límites efectivos al poder presidencial.

Juan Manuel Urtubey cuestionó el funcionamiento institucional del Gobierno de Javier Milei y advirtió que una eventual continuidad del Presidente por otros cuatro años podría profundizar la concentración del poder y debilitar los mecanismos de control democrático. El ex gobernador de Salta sostuvo que la relación del oficialismo con la Constitución, las decisiones judiciales y las leyes del Congreso plantea interrogantes sobre la solidez de las instituciones republicanas.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, Urtubey respondió afirmativamente cuando le preguntaron si una nueva gestión de Milei podría transformar la república democrática en un régimen autocrático. “Sí, lo más parecido a eso”, afirmó, al fundamentar su advertencia en lo que considera una tendencia del Gobierno a concentrar poder y riqueza, en detrimento de los equilibrios institucionales.

El dirigente vinculó ese escenario con las características que atribuye al ejercicio del poder presidencial y con el deterioro de las reglas que, según su interpretación, deben garantizar el funcionamiento de una democracia. En ese sentido, planteó que el riesgo no se limita a las decisiones de una administración, sino que también alcanza a la capacidad de las instituciones para establecer límites efectivos a la autoridad del jefe de Estado.

Urtubey también analizó las circunstancias políticas que permitieron la llegada de Milei a la Casa Rosada. En su evaluación, el triunfo libertario fue consecuencia del profundo desgaste del sistema político argentino y del rechazo social a la gestión precedente. “Milei es la resultante de un fracaso absoluto del sistema político argentino”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, consideró que el Presidente logró cumplir inicialmente uno de los objetivos que habían impulsado su ascenso: desplazar del poder al gobierno anterior. Sin embargo, advirtió que ese respaldo no necesariamente garantiza una continuidad política. “Milei tuvo una tarea que ya cumplió, que es sacar al gobierno anterior, que era un desastre, y lo sacó”, expresó. Luego planteó la posibilidad de que el electorado adopte en el futuro una decisión similar con el actual mandatario: “Es probable que la gente lo saque a él”.

Uno de los principales ejes de sus críticas estuvo dirigido al respeto por el orden constitucional. Urtubey afirmó que el Gobierno vulnera de manera sistemática las disposiciones de la Constitución y cuestionó las consecuencias de desatender decisiones judiciales o normas aprobadas por el Congreso. A su entender, el cumplimiento de esas reglas constituye una condición indispensable para preservar la convivencia democrática y evitar que el ejercicio del poder quede sujeto exclusivamente a la voluntad presidencial.

El ex gobernador también apuntó contra el clima de confrontación política y el papel de las redes sociales en la discusión pública. Consideró que las agresiones y las prácticas de cancelación generan un ambiente adverso para quienes expresan opiniones diferentes de las del oficialismo. En ese marco, realizó una comparación histórica sobre los mecanismos de exclusión política, aunque aclaró que esas prácticas no pueden equipararse con la desaparición física de personas durante la última dictadura.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la estrategia discursiva del Presidente frente a sus críticos. Según Urtubey, el oficialismo busca asociar las objeciones a sus decisiones con una defensa de las administraciones anteriores. Esa dinámica, sostuvo, desplaza el debate sobre las políticas actuales y dificulta que las posiciones opositoras sean consideradas por sus argumentos concretos, independientemente de los antecedentes de quienes las expresan.

El dirigente también manifestó reparos sobre el individualismo que atribuye al proyecto libertario. Cuestionó la lógica del “sálvese quien pueda” y advirtió sobre los efectos de relegar una perspectiva colectiva frente a los problemas sociales. En esa línea, rechazó la presentación del Estado como un adversario de la sociedad y defendió su función como ámbito institucional en el que se organiza la vida común.

Al cerrar su análisis, Urtubey puso el foco en la necesidad de establecer límites al poder político, más allá de quién ocupe la Presidencia. “El poder es una enfermedad incurable. Yo no he visto a nadie que se cure de la enfermedad del poder”, reflexionó. Su planteo apuntó a la importancia de preservar los controles institucionales y el cumplimiento de la Constitución como garantías frente a cualquier intento de concentración de autoridad.