Rosario se prepara para una cumbre empresarial con 13 gobernadores y 43 compañías del RIGI

Rosario será sede esta semana de un encuentro que reunirá a representantes del Gobierno nacional, 13 gobernadores y 43 empresas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de empresarios de distintos puntos del país. La agenda estará centrada en las oportunidades de inversión y el desarrollo productivo, con especial atención al potencial de la actividad minera.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será el anfitrión de la reunión y buscará impulsar una mayor participación de las provincias de la región central en los proyectos vinculados con la minería y sus actividades asociadas.

Inversiones y desarrollo productivo en el centro de la agenda

La convocatoria apunta a generar vínculos entre el sector público y el privado, facilitar contactos entre compañías y analizar las condiciones necesarias para promover nuevas inversiones en el país.

La presencia de empresas alcanzadas por el RIGI le dará un lugar destacado a la discusión sobre los grandes proyectos de capital, en un contexto en el que distintas provincias buscan atraer iniciativas capaces de generar empleo, ampliar la infraestructura y fortalecer las economías regionales.

El régimen nacional contempla incentivos para inversiones de gran escala que cumplan con los requisitos establecidos. Su implementación forma parte del debate económico sobre cómo estimular la llegada de capitales y qué beneficios pueden obtener las distintas regiones.

Pullaro busca ampliar la participación de la región central

Uno de los ejes del encuentro será la posibilidad de que las provincias del centro argentino participen de manera más activa en el crecimiento de la minería.

Aunque Santa Fe no se encuentra entre las principales jurisdicciones productoras de minerales, cuenta con un entramado industrial, logístico y de servicios que podría vincularse con proyectos desarrollados en otras regiones.

En ese escenario, la estrategia provincial apunta a identificar oportunidades para empresas proveedoras, industrias metalúrgicas, servicios especializados y actividades relacionadas con el transporte y la infraestructura.

La discusión también involucra el papel de las provincias en la definición de sus estrategias productivas y en la búsqueda de inversiones compatibles con sus características económicas.

Una agenda con impacto nacional

La participación de gobernadores, funcionarios y representantes empresariales convertirá a Rosario en un punto de encuentro para discutir el rumbo de las inversiones y las posibilidades de articulación entre las distintas jurisdicciones.

El desafío será transformar los contactos y las conversaciones en proyectos concretos, con efectos sobre la actividad económica, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores locales.

La cumbre se realizará en un momento en el que la minería concentra parte del interés inversor en Argentina. Para Santa Fe, el objetivo será aprovechar esa dinámica y explorar cómo su estructura industrial y logística puede integrarse a las oportunidades que surjan en los próximos años.