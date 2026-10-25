Julieta Prandi reveló por qué no le dio otra oportunidad a Emanuel Ortega

A pocos días de haberse casado, Julieta Prandi volvió a referirse a su separación de Emanuel Ortega, con quien se había unido en matrimonio apenas 27 días antes de la ruptura. Esta vez, la modelo compartió sus sensaciones en un mensaje privado que le envió a la periodista Fernanda Iglesias, quien dio a conocer parte del intercambio en el stream Love.

En sus declaraciones, Prandi habló del desgaste que atravesó la pareja, explicó por qué decidió terminar la relación y cuestionó algunas actitudes del cantante. Sus palabras reflejaron el malestar que atraviesa y su intención de mantenerse alejada de nuevas polémicas.

El mensaje de Julieta Prandi sobre el final de la relación

En la conversación con Iglesias, la modelo describió cuánto había intentado sostener el vínculo antes de tomar la decisión de separarse.

“No sé qué te dijeron, Fer, solo sé que lo di todo y lo intenté hasta el final. A veces son muchas gotas las que desbordan el río. No soy de abandonar el barco si creo que puedo salvarlo”, escribió.

Con esa reflexión, Prandi dio a entender que la ruptura no fue una decisión apresurada, sino el resultado de un proceso de desgaste que, según sus palabras, intentó revertir hasta último momento.

La fuerte crítica de Prandi a Emanuel Ortega

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo dirigido a su expareja. La modelo sostuvo que, después de las experiencias difíciles que atravesó en su vida, decidió priorizar su bienestar personal y no volver a resignar su tranquilidad.

“Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, expresó.

Al escuchar el mensaje, Fernanda Iglesias interpretó que Prandi hacía referencia a una supuesta necesidad de validación por parte del cantante. Sin embargo, la modelo no profundizó públicamente en situaciones concretas ni brindó más detalles sobre los motivos de la separación.

“Me siento superhumillada”: el pedido de alejarse de la polémica

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Prandi dejó en claro que no tiene intención de exponer en público todos los detalles de la ruptura ni de alimentar una controversia mediática.

“Yo ya no puedo con esto, no quiero entrar en un puterío. Solo quiero alejarme. Me siento superhumillada en este momento”, manifestó.

De esta manera, la modelo expresó el impacto emocional que le provoca la situación y remarcó su deseo de tomar distancia. Sus palabras se conocieron a través del intercambio difundido por Iglesias, en medio de las repercusiones por el final de la relación.