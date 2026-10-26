Pullaro firmó el contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista rosario-santa fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la firma del contrato para iniciar la segunda etapa de la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. El acto se realizó por la mañana en la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 28, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi SA.

Los trabajos sumarán 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro, donde finalizó el primer tramo ejecutado durante la actual gestión provincial, hasta el empalme con el Desvío Timbúes.

De esta manera, el carril adicional avanzará hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino, una zona clave para el transporte de cargas y la actividad productiva.

“Esta autopista mueve la producción de todo el país y hoy necesita más capacidad. Con esta firma, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro da un paso más para que los camiones y los vecinos circulen con más seguridad”, señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, antes de la firma del contrato.