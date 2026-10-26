Pullaro destacó el triunfo de Lula y pidió fortalecer el comercio entre Argentina y Brasil

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y planteó la necesidad de profundizar los vínculos comerciales entre ambos países. El mandatario santafesino sostuvo que la cooperación bilateral y el fortalecimiento del Mercosur son herramientas importantes para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa luego de la firma del contrato para ejecutar un nuevo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, una obra de infraestructura que el Gobierno provincial vincula con el desarrollo productivo y la conectividad regional.

Pullaro destacó la legitimidad del resultado electoral

Al referirse a la elección brasileña, el gobernador reconoció a Lula como presidente legítimo del país vecino y remarcó la importancia de mantener una relación institucional sólida entre los dos gobiernos.

“Lula es el presidente legítimo de Brasil y creo que es muy importante que Argentina pueda establecer y fortalecer las relaciones comerciales con Brasil”, afirmó.

Pullaro también vinculó el desarrollo económico con la capacidad de generar puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida de la población. Desde esa perspectiva, destacó la importancia de que los gobiernos prioricen políticas orientadas a la producción y la actividad económica.

El Mercosur, una herramienta para el crecimiento regional

El mandatario santafesino consideró que el resultado electoral brasileño representa una oportunidad para continuar trabajando en una agenda común entre ambos países.

En ese sentido, planteó la necesidad de consolidar las relaciones bilaterales y fortalecer el Mercosur, el bloque regional que integra a Argentina y Brasil junto con otros países sudamericanos.

La cooperación comercial entre las dos economías resulta relevante para sectores como la industria, el agro, la energía y los servicios, que dependen en distinta medida del intercambio regional.

Para Santa Fe, el vínculo con Brasil tiene una importancia particular por el peso de su estructura agroindustrial y manufacturera, además de las oportunidades que ofrece el comercio internacional para las empresas radicadas en la provincia.

Producción y empleo, en el centro de la agenda

Pullaro insistió en que el crecimiento económico debe traducirse en más oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

“La única forma de que las sociedades puedan salir adelante es a través de la generación de empleo”, sostuvo durante sus declaraciones.

El planteo se relaciona con la agenda económica que impulsa el Gobierno santafesino, que busca vincular las inversiones en infraestructura con el desarrollo de la producción y la competitividad regional.

En ese contexto, el gobernador volvió a poner el foco en la necesidad de sostener canales de diálogo con los países vecinos y promover políticas que favorezcan el intercambio comercial.

La posición expresada por Pullaro apunta a que Argentina y Brasil profundicen su cooperación económica, con el objetivo de ampliar mercados, fortalecer las cadenas productivas y generar nuevas oportunidades de empleo en ambos países.