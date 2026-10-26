Pullaro ratificó la continuidad de la obra pública y firmó el contrato para ampliar la autopista Rosario-Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reafirmó la decisión de sostener la inversión en infraestructura como herramienta para impulsar la actividad económica y generar puestos de trabajo. Lo hizo durante la firma del contrato para comenzar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

Durante el acto, el mandatario defendió la intervención del Estado en momentos de dificultades económicas y sostuvo que la obra pública puede contribuir a mantener el empleo y dinamizar distintos sectores productivos.

“Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que hacer política contracíclica, invertir para generar empleo y producir derrame”, afirmó Pullaro. Además, aseguró que la provincia continuará ejecutando obras para sostener la actividad laboral.

Avanza la ampliación de la autopista

La firma del contrato se realizó este lunes en una estación de servicio YPF ubicada a la altura del kilómetro 28 de la autopista, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi S.A.

El acuerdo permitirá avanzar con la segunda etapa de los trabajos para ampliar el tercer carril de una de las principales vías de comunicación de Santa Fe, que conecta a Rosario con la capital provincial.

La obra forma parte de las intervenciones previstas para mejorar la circulación vehicular y acompañar el movimiento de transporte de cargas y pasajeros en un corredor estratégico para la economía santafesina.

La obra pública como herramienta económica

Las declaraciones del gobernador se inscriben en la discusión sobre el papel de la inversión estatal en un contexto de dificultades económicas. Pullaro planteó que la continuidad de los proyectos de infraestructura puede generar actividad directa en la construcción y movimiento económico en empresas proveedoras y servicios vinculados.

El mandatario también ratificó que su administración mantendrá la ejecución de obras como parte de su estrategia para sostener el empleo en la provincia.

Una intervención estratégica para Santa Fe

La ampliación del tercer carril busca mejorar la capacidad de circulación de la autopista Rosario-Santa Fe, una conexión relevante tanto para los desplazamientos cotidianos como para el transporte vinculado con la actividad industrial, comercial y agroexportadora.

Con la firma del contrato para esta nueva etapa, el Gobierno provincial avanza con el proyecto y vuelve a colocar a la infraestructura entre los ejes de su política económica.

El desarrollo de los trabajos y sus plazos de ejecución serán claves para determinar el impacto de la intervención sobre la circulación y la conectividad en uno de los corredores viales más importantes de la provincia.