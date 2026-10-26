Lali Espósito tuvo otra despedida de soltera y un detalle llamó la atención

La cantante compartió imágenes de sus días en Florida, donde combinó compromisos laborales con momentos de diversión junto a sus amigos. Un accesorio con una frase que se volvió emblemática de su relación con Pedro Rosemblat se robó todas las miradas.

Lali Espósito volvió a celebrar su despedida de soltera, esta vez en Miami, y las imágenes que publicó en sus redes sociales no tardaron en volverse virales. Entre las postales de sus días en Florida, hubo un detalle que despertó todo tipo de reacciones: la frase “me enamoré, taradas”, que se popularizó cuando habló de sus sentimientos por Pedro Rosemblat, apareció estampada en distintas prendas y accesorios, desde un sombrero hasta una tanga.

“Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, escribió la artista en Instagram junto a un carrusel de fotografías que resumió su estadía.

En las imágenes, Lali mostró parte de sus compromisos profesionales, incluida su presencia en los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados en Florida. También compartió momentos de distensión con amigos a bordo de un yate, donde la diversión y los guiños a su vida sentimental fueron protagonistas.

Las reacciones de los fans a la nueva despedida de soltera de Lali

La publicación recibió numerosos comentarios de sus más de 11 millones de seguidores. Muchos se divirtieron con la cantidad de celebraciones que la cantante habría tenido antes de dar el sí, mientras que otros destacaron el humor detrás de los accesorios personalizados.

Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron: “La que no se quería casar hizo 15 despedidas de soltera. Sos espectacular, Lala”; “Ella y sus mil despedidas me destruyen” y “Lali con una tanga que dice ‘me enamoré, taradas’ jajaja. La amo”.

También hubo quienes recordaron las declaraciones que la artista había hecho tiempo atrás sobre el matrimonio: “Lali de decir ‘ni en p... me caso. Un gastadero de dinero’ a estar celebrando por décima vez en un yate en Miami su despedida de soltera, jajajajaj”.

Con su habitual sentido del humor, la cantante volvió a convertir una publicación personal en tema de conversación. Esta vez, la frase que marcó una etapa de su historia con Pedro Rosemblat fue la gran protagonista de las fotos de su estadía en Miami.