Franco Colapinto le contestó al periodista británico que se había burlado de su nacionalidad

Franco Colapinto salió al cruce de la controversia que protagonizó el periodista británico Jeremy Clarkson durante el Gran Premio de Estados Unidos. El presentador, que asistió al Circuito de las Américas como invitado de Alpine, generó indignación al asegurar durante una transmisión de Sky Sports que la sanción al piloto argentino era “por ser argentino” y que él mismo lo penalizaría por esa razón.

Después de la carrera, el piloto de Pilar habló ante los medios internacionales y buscó dejar en claro que las declaraciones del británico no estaban vinculadas con la escudería francesa.

“Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo. Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, explicó Colapinto en diálogo con MotorSport Latinoamérica.

El mensaje de Colapinto contra los ataques y la discriminación

Más allá de desligar a Alpine de la polémica, el argentino también se refirió a la necesidad de combatir las conductas discriminatorias y el hostigamiento dentro del automovilismo.

“Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor”, sostuvo el joven de 23 años al ser consultado por la actitud de Clarkson.

Alpine respaldó al piloto argentino

La repercusión de los dichos del periodista fue tal que Alpine publicó un comunicado oficial para aclarar que esas expresiones no representan los principios de la escudería. La estructura francesa reafirmó su compromiso con el respeto y la amabilidad, y expresó públicamente su apoyo al corredor argentino.

“Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”, aseguró el equipo, en un mensaje con el que buscó marcar distancia de la controversia y respaldar a Colapinto.

La situación también provocó la reacción de Jamie Campbell-Walter, representante del piloto, quien cuestionó con dureza al periodista británico a través de las redes sociales.

Así, en medio de un fin de semana complicado en lo deportivo para Colapinto en territorio estadounidense, la polémica sumó un nuevo capítulo fuera de la pista. El argentino optó por mantener la calma, separar a Alpine de las declaraciones y remarcar la importancia de trabajar colectivamente para frenar los ataques y los discursos discriminatorios en la Fórmula 1.