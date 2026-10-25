Giro de poder en la FIFA

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, confirmó este viernes en Tokio el respaldo unánime del bloque a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo mes de marzo. El cambio de postura despeja el camino para la reelección del dirigente suizo de 56 años al frente de la Casa Madre del fútbol mundial,luego de semanas de fuertes tensiones políticas entre las distintas confederaciones.

El posicionamiento público de la AFC se produjo durante una reunión ejecutiva celebrada en la capital japonesa, con la presencia del propio titular de la FIFA. En la asamblea, el jeque Salman remarcó que el compromiso de la entidad asiática con la gestión de Infantino es claro y firme, desvinculando esta resolución de las recientes diferencias expuestas en el seno del organismo.

El origen del conflicto y el proyecto archivado

La tensión entre la dirigencia asiática y la conducción de la FIFA tuvo su punto más alto en agosto, cuando la AFC se alineó con la UEFA y la Concacaf para rechazar de manera conjunta el proyecto impulsado por Infantino. La propuesta buscaba abrir las competiciones oficiales del organismo, incluido el Mundial de fútbol, a capitales privados mediante la creación de una sociedad comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Aquel intento provocó severos cuestionamientos a la gobernanza de la FIFA e impulsó reclamos formales sobre la conducción del dirigente suizo. En ese escenario, las tres confederaciones firmaron una carta abierta en la que afirmaron que el fútbol no pertenece a ningún individuo y remarcaron que "el deber dirigencial se abandona cuando la confianza colectiva se quiebra por decisiones unilaterales".