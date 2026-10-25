Giro de poder en la FIFA

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, confirmó este viernes en Tokio el respaldo unánime del bloque a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo mes de marzo. El cambio de postura despeja el camino para la reelección del dirigente suizo de 56 años al frente de la Casa Madre del fútbol mundial,luego de semanas de fuertes tensiones políticas entre las distintas confederaciones.
El posicionamiento público de la AFC se produjo durante una reunión ejecutiva celebrada en la capital japonesa, con la presencia del propio titular de la FIFA. En la asamblea, el jeque Salman remarcó que el compromiso de la entidad asiática con la gestión de Infantino es claro y firme, desvinculando esta resolución de las recientes diferencias expuestas en el seno del organismo.
El origen del conflicto y el proyecto archivado
La tensión entre la dirigencia asiática y la conducción de la FIFA tuvo su punto más alto en agosto, cuando la AFC se alineó con la UEFA y la Concacaf para rechazar de manera conjunta el proyecto impulsado por Infantino. La propuesta buscaba abrir las competiciones oficiales del organismo, incluido el Mundial de fútbol, a capitales privados mediante la creación de una sociedad comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.
Aquel intento provocó severos cuestionamientos a la gobernanza de la FIFA e impulsó reclamos formales sobre la conducción del dirigente suizo. En ese escenario, las tres confederaciones firmaron una carta abierta en la que afirmaron que el fútbol no pertenece a ningún individuo y remarcaron que "el deber dirigencial se abandona cuando la confianza colectiva se quiebra por decisiones unilaterales".
Ante la asamblea, Salman reconoció la existencia de discrepancias previas, pero enfatizó la necesidad de separar las discusiones administrativas de las alianzas políticas estructurales, sosteniendo que el fútbol internacional requiere trabajo conjunto y estabilidad institucional.
Por su parte, Infantino ofreció disculpas públicas por la formulación del fallido proyecto comercial e hizo un reconocimiento explícito al peso del continente asiático en la estructura deportiva actual, señalando que la transformación de la disciplina no hubiese sido factible sin el compromiso unificado de las federaciones afiliadas a la AFC.
Un mapa de apoyos que aísla a la oposición europea
La confirmación del bloque asiático se suma al acompañamiento explícito expresado previamente por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al visto bueno mayoritario de la Conmebol. Aunque los estatutos de la FIFA establecen que las federaciones nacionales votan de forma individual y no por bloques, el consenso promovido por las cúpulas regionales reduce drásticamente el margen de maniobra para eventuales listas opositoras.
Dentro de la propia estructura de la AFC,Infantino ya contaba con avales de federaciones de gran peso político y financiero como Kuwait,Qatar (organizador de la Copa del Mundo 2022) y Arabia Saudita (sede designada para el Mundial de 2036). Asimismo, en la Concacaf también se registraron adhesiones individuales,a pesar del alineamiento inicial de su cúpula con los reclamos de la UEFA.
Rumbo a las urnas sin rivales en el horizonte
El reglamento de la FIFA establece que el plazo formal para la presentación de candidaturas a la presidencia vence el próximo 18 de noviembre.Con el respaldo consolidado de la AFC, la CAF y gran parte de Sudamérica y Norteamérica,Infantino encara la recta final del proceso electivo sin oponentes de peso en el escenario internacional.
La asamblea electoral de la FIFA se llevará a cabo en marzo, fecha en la que Gianni Infantino buscará ratificar su mandato al frente de la institución que encabeza desde el año 2016.