Sol Pérez reveló cada cuánto tiene intimidad con Guido Mazzoni y sorprendió con su respuesta

La panelista estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar y sorprendió al contar que hubo un período en el que pasó mucho tiempo sin tener relaciones. Además, explicó por qué considera que el sexo no es lo único que sostiene una pareja.

Sol Pérez habló sin filtros sobre su intimidad con Guido Mazzoni durante su participación en PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. Allí contó cómo cambió su vida sexual desde la llegada de su hijo y reconoció que atravesó una etapa en la que el cansancio y las noches sin dormir afectaron la frecuencia de los encuentros.

“Pobre Guido, un montón de tiempo lo ‘freeze’, ahora no está freezado. Mi cabeza estaba en otro lado, estaba muy cansada, pasaba noches sin dormir”, relató al recordar los primeros tiempos de la maternidad.

Sol Pérez explicó qué lugar ocupa el sexo en su pareja

Durante la conversación, la mediática dejó en claro que, aunque considera importante la intimidad, la estabilidad de una relación no depende únicamente de la frecuencia con la que una pareja tiene relaciones sexuales.

“El sexo es importante, pero para mí funciona la pareja aunque haya momentos que no tenés tanto sexo, sobre todo porque tengo un bebé”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la buena relación que mantiene con el empresario y la amistad que construyeron como parte de su vínculo. “Nosotros somos muy amigos, nos llevamos muy bien, yo soy muy romántica. Me parece que el sexo no es todo”, agregó.

Los gestos cotidianos que Sol Pérez considera fundamentales en el amor

Además de hablar sobre su vida sexual, Pérez hizo hincapié en la importancia de las pequeñas demostraciones de cariño dentro de una pareja. Para ella, los gestos cotidianos pueden ser tan significativos como la intimidad física.

“A veces demostrar el amor también pasa por una caricia, te prepara el desayuno. Es recontra importante. Yo sin eso sí siento que el amor no existe”, expresó.

De esta manera, Sol dejó en claro que, desde su experiencia, el compañerismo, el afecto y las atenciones diarias son pilares fundamentales para mantener una relación, especialmente en una etapa de grandes cambios como la llegada de un hijo.