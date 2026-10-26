Carmen Barbieri habló de su salud y generó preocupación

La conductora permanece en reposo en su casa tras sufrir un cuadro que incluyó broncoespasmo, meningitis y gripe. Aunque su estado generó preocupación, aseguró que comenzó a sentirse mejor.

Carmen Barbieri atraviesa una complicada situación de salud que la obligó a permanecer en cama durante toda la semana. Según contó la propia conductora, sufrió varios problemas de salud al mismo tiempo, entre ellos broncoespasmo, meningitis y gripe, además de registrar fiebre de hasta 40 grados.

La gravedad del cuadro llevó a los médicos a considerar una posible internación. Sin embargo, finalmente resolvieron que continuara el tratamiento en su domicilio, bajo seguimiento profesional.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató Carmen en un audio que le envió a la periodista Karina Iavícoli y que fue difundido en Infama, el programa de América.

En ese mismo mensaje, la conductora compartió una noticia alentadora sobre su evolución. “Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, expresó.

Aunque todavía siente algunas molestias, destacó que su estado general mejoró. “Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”, agregó.

Por qué los médicos decidieron que Carmen Barbieri siguiera el tratamiento en su casa

Durante el audio, Carmen explicó que su médico tiene previsto volver a visitarla para controlar cómo evoluciona. También detalló el motivo por el que los profesionales prefirieron evitar una internación en esta oportunidad.

“Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”, señaló, al recordar una experiencia anterior en la que debió permanecer hospitalizada durante un período prolongado.

La conductora también hizo hincapié en las complicaciones que presenta a nivel respiratorio. “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, afirmó.

Cómo sigue la recuperación de Carmen Barbieri

Por el momento, Barbieri continúa en su casa, en reposo y con controles médicos. Si bien todavía presenta algunas molestias, la ausencia de fiebre y la mejoría de los síntomas representan una evolución favorable, según lo que ella misma contó.

Mientras sigue recuperándose, queda pendiente su regreso a la conducción de Con Carmen, el ciclo que encabeza en El Nueve. Su evolución en los próximos días será clave para determinar cuándo podrá retomar sus actividades habituales.