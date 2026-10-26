El gesto de la mamá de Tini Stoessel que despertó rumores sobre una posible reconciliación con la cantante

La relación entre Tini Stoessel y su mamá, Mariana Muzlera, volvió a quedar en el centro de la escena en medio de la interna familiar. Un movimiento reciente en las redes sociales llamó la atención de los seguidores y despertó especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambas.

El detalle que generó repercusión fue un “me gusta” que Mariana dejó en una publicación de Instagram de la cantante, en la que Tini aparece abrazada a su perra. Aunque se trató de un gesto pequeño, no pasó inadvertido en el contexto de las diferencias familiares que trascendieron públicamente.

La interacción fue interpretada por algunos usuarios como una señal de que la mamá de la artista continúa pendiente de sus publicaciones y de su vida cotidiana.

Por el momento, no hubo una confirmación pública de que madre e hija se hayan reconciliado. Sin embargo, el gesto volvió a poner el foco en el vínculo entre ambas y alimentó las versiones sobre un posible acercamiento.