Primera reacción de los mercados al triunfo de Lula en Brasil: el ETF se derrumba 27% y el real queda bajo presión

Lula Da Silva dio el batacazo en el balotaje de este domingo y tendrá un nuevo mandato como presidente de Brasil hasta 2030. El impacto en los mercados financieros no se hizo esperar: así como habían reaccionado con euforia tras el resultado de la primera vuelta, ahora predominan fuertes variaciones negativas en el pre market , tanto en las acciones como en la cotización del real.

Por un lado, el EWZ, fondo cotizado en bolsa que agrupa a las empresas de mediana y gran capitalización más importantes de la bolsa brasileña, se derrumba 27% antes de la apertura del mercado. Las acciones más fuertes muestran bajas relevantes; a modo de ejemplo, Petrobras, Itaú y Bradesco pierden 21%, 27% y 29% respectivamente.

Asimismo, los futuros del real se deprecian 10%. El analista financiero, Nau Bernues, señaló que el valor de la moneda brasileña será clave para Argentina. En ese sentido, marcó que hoy el tipo de cambio bilateral entre ambos países está igual de apreciado que en noviembre de 2023 (o sea, que el peso argentino está igual de caro que en noviembre de 2023).

El impacto de las elecciones en Brasil en los mercados y la economía argentina "Mi lectura es que, para la Argentina, esta elección importa menos por el nombre de quien gobierna en Brasil que por tres canales concretos; el real, las reglas del Mercosur y una relación política en su peor momento. Al primero ya lo tenemos en contra antes de empezar", acotó.

Por su parte, desde CEPEC remarcaron que "las cifras que circulan anticipan una reacción negativa en acciones, bancos y empresas de Brasil, junto con presiones sobre el real", aunque aclararon que "habrá que seguir la apertura del lunes para evaluar la magnitud del movimiento y cuánto de este escenario ya estaba incorporado en los precios".