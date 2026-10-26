Balón de Oro 2026: horario de la ceremonia y cómo verla en vivo desde Argentina

La revista France Football celebrará este lunes 26 de octubre la 70.ª edición del Balón de Oro, el prestigioso premio que distingue a los mejores futbolistas del mundo. En esta oportunidad, la ceremonia tendrá un cambio histórico: por primera vez, se realizará fuera de Francia, con el Palladium de Londres como escenario, en lugar del tradicional Teatro del Châtelet de París.

La elección de la capital británica responde al homenaje que la organización quiere rendirle a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición del galardón en 1956. Siete décadas después, otro británico, Harry Kane, aparece entre los principales candidatos a quedarse con el premio más importante de la noche.

Balón de Oro 2026: horario y dónde ver la ceremonia en vivo

La gala del Balón de Oro 2026 comenzará a las 17 (hora de Argentina). Según la información difundida, podrá seguirse en vivo a través de DAZN, mediante su plataforma de streaming, y del canal de YouTube de Claro Sports.

La ceremonia reunirá a las principales figuras del fútbol internacional y dará a conocer a los ganadores de las distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, además de los premios destinados a arqueros, entrenadores y clubes.