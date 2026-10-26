Pesadilla en Austin

El fin de semana de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a terminar de la peor manera. Después de tres fechas consecutivas en Asia sin sumar puntos, el Gran Premio de Estados Unidos aparecía como una oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada 2026. Sin embargo, el argentino sufrió nuevos contratiempos en el Circuito de las Américas y debió abandonar cuando faltaban pocas vueltas para el final.

Un comienzo complicado y restos en la pista

La carrera en Austin presentó dificultades desde los primeros metros. Durante el inicio de la competencia, Colapinto informó por radio al equipo Alpine que había golpeado restos que se encontraban sobre el asfalto, aparentemente pertenecientes al alerón de otro monoplaza.

El incidente inicial pudo haber afectado el comportamiento aerodinámico de su auto y condicionado su rendimiento desde las primeras vueltas, en un contexto en el que el piloto argentino necesitaba completar una buena actuación para dejar atrás los resultados adversos de las últimas fechas.

El toque con Arvid Lindblad y los daños que complicaron la carrera

Los problemas aumentaron algunas vueltas después, cuando Colapinto protagonizó un roce con Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. El incidente derivó en un trompo del Alpine durante la vuelta 25 y le hizo perder posiciones en el clasificador.

Además de la pérdida de tiempo, el contacto habría provocado importantes daños en la parte exterior y en el piso del monoplaza, lo que comprometió aún más su rendimiento y estabilidad en pista.

Pese a las dificultades, el argentino intentó continuar en carrera y mantenerse en competencia. Sin embargo, la pérdida progresiva de rendimiento terminó por condicionar sus posibilidades de completar el Gran Premio.

Alpine le pidió que ingresara a boxes y abandonara

Finalmente, en la vuelta 37, el equipo Alpine determinó que el auto no estaba en condiciones de continuar y le indicó a Colapinto que regresara a los boxes para retirar el monoplaza.

De esta manera, el piloto argentino cerró un nuevo fin de semana complicado en la Fórmula 1. El abandono en Estados Unidos prolongó su racha sin sumar puntos y dejó a Alpine con otro resultado adverso en una temporada que sigue presentando dificultades.