Aníbal Fernández calificó de “fracaso” el modelo económico de Milei y advirtió sobre su fragilidad hacia 2027

Aníbal Fernández calificó de fracaso la política económica de Javier Milei.

El ex ministro cuestionó la falta de producción y el avance de un capitalismo especulativo.

Advirtió que la minería y la energía no compensan los empleos perdidos en la industria, el comercio y la construcción.

Vinculó la fragilidad política del Gobierno con un riesgo país de 710 puntos básicos.

Sostuvo que el elevado riesgo país encarece el crédito y dificulta la llegada de inversiones.

Ratificó sus diferencias con La Cámpora y señaló que nunca pudo reunirse con Cristina Kirchner en su domicilio.

El ex ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández cuestionó con dureza la política económica del presidente Javier Milei y sostuvo que el modelo libertario muestra señales de fragilidad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según su análisis, la falta de producción, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades para atraer inversiones ponen en evidencia los límites de una estrategia que, a su entender, privilegia la especulación por encima de la actividad económica.

El dirigente peronista expresó sus críticas a través de un mensaje publicado en la red social X, donde definió como un “fracaso total” la política económica del Gobierno. En su planteo, cuestionó que el esquema vigente no consiga impulsar una recuperación productiva capaz de mejorar los ingresos de los argentinos y generar oportunidades laborales sostenibles.

Fernández apuntó especialmente contra el crecimiento de determinadas actividades vinculadas con los recursos naturales, como la minería y la energía. Aunque reconoció que esos sectores se expanden, advirtió que no logran compensar los empleos que se pierden en otras ramas de la economía, entre ellas la industria, el comercio y la construcción.

Desde su perspectiva, el problema central radica en la capacidad limitada de esos rubros para absorber la mano de obra desplazada de las actividades que atraviesan dificultades. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de empleo de calidad impide una mejora de los ingresos y debilita las posibilidades de que el crecimiento de algunos sectores se traduzca en un beneficio generalizado para la población.

Otro de los aspectos señalados por el ex funcionario fue la evolución del riesgo país, indicador que vinculó directamente con la fragilidad política y económica del Gobierno. Fernández mencionó que el índice había alcanzado los 710 puntos básicos, el máximo del año, y consideró que ese escenario encarece el financiamiento y dificulta la llegada de nuevas inversiones.

De acuerdo con su diagnóstico, un riesgo país elevado repercute sobre las condiciones de acceso al crédito y limita las posibilidades de desarrollar proyectos productivos. También afirmó que la inversión se mantiene por debajo del 13% desde 2023, una situación que relacionó con las dificultades para generar empleo. Su argumento es que, sin un flujo suficiente de capital destinado a ampliar la actividad económica, resulta más difícil revertir la pérdida de puestos de trabajo.

Las críticas de Fernández se inscriben en una discusión más amplia dentro del peronismo sobre las prioridades de la administración libertaria. Dirigentes y legisladores de ese espacio cuestionan que el Ejecutivo coloque el déficit cero por encima de variables como el empleo y los salarios, dos factores que consideran centrales para evaluar el impacto de las medidas económicas sobre la vida cotidiana.

Sin embargo, los cuestionamientos del ex ministro no se limitan a la gestión de Milei. También dejó expuestas sus diferencias con La Cámpora, la organización política conducida por el diputado nacional Máximo Kirchner, con la que reconoció mantener un fuerte enfrentamiento.

Durante una entrevista, Fernández afirmó que tiene “severos problemas con La Cámpora” y expresó su rechazo a las acciones del espacio. Sus declaraciones reflejan las tensiones internas que atraviesan al peronismo mientras sus distintos sectores buscan definir una posición política frente al Gobierno y construir una estrategia con vistas a 2027.

En ese marco, el ex funcionario también confirmó que nunca logró reunirse con Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad.

La situación judicial de Cristina y la discusión sobre su libertad constituyen otro punto de división dentro del peronismo nacional. Así, las críticas de Fernández al programa económico de Milei conviven con sus diferencias respecto de sectores centrales de su propio espacio político, en un escenario en el que las disputas internas también forman parte de la preparación para la próxima contienda presidencial.