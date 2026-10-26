Lula fue reelecto en Brasil y dirigentes argentinos celebraron su victoria con críticas a Milei

Lula obtuvo el 51,76% de los votos y derrotó a Flávio Bolsonaro, que consiguió el 48,24%.

El mandatario brasileño alcanzó un cuarto mandato no consecutivo, una marca inédita en la historia presidencial del país.

Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof celebraron el resultado y destacaron la defensa de la soberanía y la justicia social.

Victoria Tolosa Paz utilizó la victoria para cuestionar a Javier Milei y reclamar la construcción de una alternativa política en la Argentina.

Martín Lousteau, Facundo Manes, Horacio Rodríguez Larreta y Roberto Lavagna resaltaron la importancia democrática y regional de la elección.

La reelección abre interrogantes sobre el vínculo de Brasil con Estados Unidos y refuerza la relevancia estratégica de la relación con la Argentina.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó una amplia reacción en la política argentina, con felicitaciones de dirigentes del peronismo, referentes de otros espacios y figuras que destacaron la importancia del resultado para la democracia y la integración regional. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y Martín Lousteau estuvieron entre quienes saludaron al mandatario, mientras que Victoria Tolosa Paz aprovechó la ocasión para cuestionar al presidente Javier Milei. Hasta el momento, el Gobierno argentino no se había pronunciado sobre el resultado electoral.

Lula obtuvo el 51,76% de los votos en el balotaje, frente al 48,24% alcanzado por Flávio Bolsonaro, líder del Partido Liberal. El resultado le permitió acceder a un cuarto mandato no consecutivo y convertirse en el primer presidente brasileño en alcanzar esa marca. La elección representó una remontada respecto de la primera vuelta, en la que había conseguido el 45,1%, por debajo del 47% obtenido por su rival.

Una de las primeras dirigentes argentinas en expresarse fue Cristina Kirchner, quien felicitó tanto al pueblo brasileño como al presidente reelecto. La ex mandataria destacó la capacidad de Lula para movilizar a sus compatriotas y sostuvo que, en su séptima elección presidencial, consiguió despertar el sentimiento necesario para imponerse en una contienda especialmente disputada.

También Axel Kicillof celebró el resultado y lo definió como una noche histórica. El gobernador bonaerense sostuvo que la victoria dejaba una enseñanza sobre la importancia de perseverar y afirmó que ni la injerencia extranjera ni las campañas de odio podían derrotar a una sociedad dispuesta a defender su soberanía y dignidad.

Sergio Massa, que había respaldado públicamente a Lula antes de los comicios, reivindicó su trayectoria política y sindical, su origen obrero y su papel en la industrialización de Brasil. El dirigente del Frente Renovador consideró que el resultado representaba un reconocimiento a una figura que mantuvo una relación de cercanía con la Argentina. En la misma línea, el ex presidente Alberto Fernández recordó los distintos momentos compartidos con el mandatario brasileño y celebró que volviera a recibir el respaldo de las urnas.

La reacción más confrontativa hacia Milei llegó de Victoria Tolosa Paz. La dirigente interpretó el triunfo como una derrota para los sectores que identificó con el odio político y afirmó que Brasil había elegido producción, trabajo y justicia social. Además, desafió al presidente argentino al sostener que ninguna motosierra podía destruir la esperanza de un pueblo y convocó a reorganizar una alternativa política en el país.

Entre las voces del peronismo también se sumaron Jorge Taiana, Mayra Mendoza, Malena Galmarini, Diego Giuliano, Juan Grabois, Eduardo Wado de Pedro, Aníbal Fernández y Germán Martínez. Los mensajes destacaron la movilización popular, la defensa de la soberanía y la necesidad de mantener vigentes los proyectos políticos vinculados con la justicia social. Grabois, en particular, cuestionó el respaldo internacional que atribuyó a los sectores conservadores y presentó la victoria como una señal para toda América Latina.

Desde otros espacios, Martín Lousteau calificó el resultado como una buena noticia para Brasil y la región, y planteó que la democracia también se fortalece mediante elecciones que permitan avanzar hacia una mayor igualdad. Facundo Manes destacó el carácter de Brasil como socio fundamental de la Argentina, mientras que Horacio Rodríguez Larreta llamó a reducir la polarización y construir puentes entre quienes piensan diferente.

Roberto Lavagna, por su parte, consideró que la elección tenía relevancia continental y podía representar un freno democrático al avance de los autoritarismos. También subrayó la importancia histórica del vínculo bilateral, construido a partir de los acuerdos entre Raúl Alfonsín y José Sarney, y defendió su continuidad como un activo estratégico para ambos países.

La victoria de Lula también tendrá implicancias en la política exterior brasileña. Durante su gestión, el mandatario promovió el multilateralismo, la integración regional y la cooperación con el Sur Global, además de buscar mayor autonomía frente a las principales potencias. La relación con Estados Unidos aparece entre los desafíos centrales, luego de que el gobierno de Donald Trump impusiera aranceles de hasta el 50% a determinados productos brasileños en 2025 y vinculara públicamente esas medidas con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

Con un resultado ajustado y una campaña que revirtió el desenlace de la primera vuelta, la reelección brasileña abrió un nuevo escenario político regional. En la Argentina, las celebraciones dejaron expuestas coincidencias en torno a la figura de Lula, pero también diferencias sobre el rumbo político del país y el futuro de la relación bilateral.