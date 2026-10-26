NBA: la escalofriante lesión de Jalen Williams

La NBA vivió momentos de enorme preocupación tras la grave lesión que sufrió Jalen Williams durante la victoria de Oklahoma City Thunder frente a Los Ángeles Clippers. El alero debió ser asistido en plena cancha luego de una caída que encendió las alarmas y dejó conmocionados a sus compañeros.

El episodio ocurrió cuando faltaba apenas 1 minuto y 14 segundos para el final del partido. Williams se dirigió hacia el aro en una acción ofensiva y recibió una falta que lo desequilibró en el aire. Al caer al parquet, su tobillo izquierdo sufrió una torsión de apariencia alarmante, mientras el jugador manifestaba un intenso dolor.

Ante la gravedad de la escena, los médicos del equipo intervinieron de inmediato y cubrieron la zona afectada con toallas para evitar que las cámaras captaran imágenes explícitas de la lesión. Tanto sus compañeros como los jugadores rivales reaccionaron con gestos de incredulidad y preocupación.

El encuentro permaneció interrumpido durante más de cinco minutos. La tensión se trasladó al banco de suplentes de Oklahoma City, donde varios integrantes del plantel no pudieron ocultar su angustia y algunos terminaron llorando.

La reacción de Shai Gilgeous-Alexander y del entrenador

Uno de los más afectados fue Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del Thunder, quien expresó su tristeza al referirse a la situación de su compañero.

“Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso. Le encanta jugar, le encanta competir. Es una lástima la suerte que ha tenido hasta ahora, pero está preparado para esto”, manifestó ante las cámaras de televisión.

Por su parte, el entrenador Mark Daigneault señaló que el equipo deberá esperar los resultados de los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión. Sin embargo, no disimuló el impacto emocional que provocó el episodio, incluso después de haber conseguido la victoria.

“No estamos nada bien”, resumió el técnico al describir el estado de ánimo del vestuario.

1 minuto de partido quedaba, que mala leche hermano lpm, es durisima la lesion. https://t.co/BwXGkqMO9N — Ludo Gallina (@LudoGallina) October 26, 2026

Preocupación por su continuidad en la temporada

La lesión de Williams representa una posible baja de enorme importancia para Oklahoma City, una de las franquicias señaladas como candidatas al título. Aunque todavía no se difundió un diagnóstico médico definitivo, existe preocupación por la posibilidad de que el alero no vuelva a jugar durante el resto de la temporada.

Campeón en 2025 y seleccionado para el All-Star, Williams se consolidó como una pieza importante del equipo, con un promedio de 18 puntos por partido. Además, llegaba a esta etapa después de atravesar un período complicado, marcado por intervenciones quirúrgicas y problemas musculares.

Ahora, el Thunder deberá aguardar los resultados médicos para determinar la gravedad de la lesión y conocer cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas una de sus figuras.