Pullaro mejora su imagen y se mantiene entre los seis gobernadores mejor evaluados del país

Resumen

Maximiliano Pullaro alcanzó una imagen positiva del 52,5 % en octubre, con una mejora respecto del mes anterior.

El gobernador de Santa Fe conservó el sexto puesto en el ranking nacional de mandatarios provinciales.

La valoración negativa se ubicó en el 43,4 %, con una diferencia favorable de 9,1 puntos.

Rolando Figueroa, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz ocuparon los primeros tres lugares de la clasificación.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 15 de octubre, con más de 24.600 casos relevados en todo el país.

La imagen pública del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro mostró una nueva señal de crecimiento durante octubre, consolidando su lugar entre los mandatarios provinciales con mejor evaluación ciudadana.

De acuerdo con el último relevamiento de CB Global Data, Pullaro obtuvo un 52,5 % de imagen positiva, medio punto porcentual por encima del registro de septiembre, cuando había alcanzado el 52 %.

Con estos números, el titular de la Casa Gris se mantuvo en la sexta posición del ranking nacional de gobernadores, ratificando un nivel de respaldo que lo ubica dentro del grupo de dirigentes provinciales con mejor consideración pública.

En cuanto a la evaluación negativa, el estudio registró un 43,4 %, mientras que el 4,1 % de los consultados manifestó no tener una opinión definida o prefirió no responder. De esta manera, la diferencia entre las valoraciones favorables y desfavorables quedó en 9,1 puntos porcentuales a favor de Pullaro.

Quiénes encabezan el ranking

El primer puesto de la clasificación correspondió al gobernador neuquino Rolando Figueroa, seguido por Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, quienes completaron los tres primeros lugares.

En el otro extremo aparecieron los mandatarios con los niveles más bajos de imagen positiva. Ricardo Quintela, de La Rioja, registró un 42,8 %; Axel Kicillof, de Buenos Aires, obtuvo un 43,1 %; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, alcanzó el 43,5 %.

También quedaron en la parte inferior de la tabla Gildo Insfrán, de Formosa, con un 44 %, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, con un 44,9 %.

Una medición de alcance nacional

El trabajo estadístico se desarrolló entre el 11 y el 15 de octubre y comprendió 24.612 casos distribuidos en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los resultados muestran que Pullaro logró mejorar levemente su valoración en el último mes y conservar una ubicación destacada en la comparación nacional, en un escenario donde la imagen de los gobernadores constituye uno de los indicadores utilizados para medir el respaldo social a sus gestiones.