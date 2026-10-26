Lula ganó en Brasil: ¿por qué el resultado puede terminar favoreciendo a Milei?

Por Carlos Zimerman

Resumen

La derrota de Flávio Bolsonaro no debilita automáticamente a Milei: puede reforzar el valor estratégico de la Argentina para Estados Unidos.

La relación de Javier Milei con Donald Trump es un activo fundamental en un mundo convulsionado, donde la energía, los recursos naturales y las alianzas internacionales adquieren cada vez más importancia.

Brasil y la Argentina se necesitan: las diferencias ideológicas no deberían impedir que Vaca Muerta se convierta en una fuente de oportunidades comerciales y de ingreso de divisas.

El triunfo de Lula puede ser una buena noticia económica para la Argentina, aunque represente un revés para el proyecto político continental de Milei.

La gran advertencia está en 2027: Lula dio vuelta el resultado de la primera vuelta y Milei acaba de ver una película que debería estudiar con atención: cómo recuperar a los votantes desencantados.

Hay que saber mirar más allá de los resultados electorales. La política internacional no consiste simplemente en contar cuántos gobiernos de derecha o de izquierda existen en Sudamérica. Lo importante es entender qué lugar ocupa la Argentina en el nuevo escenario mundial y qué oportunidades puede aprovechar.

El triunfo de Lula en Brasil puede terminar favoreciendo a Javier Milei y a la Argentina, aunque a primera vista parezca una contradicción.

La derrota de Flávio Bolsonaro representa un revés para quienes aspiraban a consolidar un bloque regional de gobiernos ideológicamente cercanos al presidente argentino y a Donald Trump. Sin embargo, una cosa es el mapa político continental y otra, muy distinta, los intereses estratégicos y económicos de nuestro país.

Y esa diferencia es fundamental.

Estados Unidos y la Argentina: una alianza estratégica que vale oro

En un mundo convulsionado, atravesado por disputas comerciales, tensiones geopolíticas y una competencia cada vez más intensa por los recursos naturales, Sudamérica puede transformarse en un destino de enorme interés para los inversores.

Nuestra región tiene alimentos, energía, minerales estratégicos y posibilidades de crecimiento. La Argentina cuenta, además, con Vaca Muerta, el litio, una enorme capacidad agroexportadora y recursos que pueden adquirir todavía mayor relevancia en los próximos años.

En ese contexto, la relación de Javier Milei con Donald Trump es un activo estratégico que la Argentina debe cuidar y profundizar.

No estamos hablando de simpatías personales ni de fotografías presidenciales. Estamos hablando de una relación política que puede abrir oportunidades de inversión, fortalecer la cooperación y facilitar el acceso a instrumentos de respaldo financiero en un momento en que el país necesita consolidar su estabilidad y afrontar importantes compromisos de deuda.

Por supuesto, ninguna alianza garantiza resultados automáticos. El respaldo estadounidense depende de decisiones concretas y de intereses compartidos. Pero tener una relación estrecha con Washington constituye una oportunidad que la Argentina no debería desperdiciar.

Y aquí aparece una cuestión que muchos observan con anteojeras ideológicas: si Brasil queda bajo el liderazgo de Lula, la Argentina de Milei puede adquirir todavía más relevancia como socio estratégico de Estados Unidos en Sudamérica.

La derrota de Flávio Bolsonaro no modifica por sí sola esa relación. Milei sigue teniendo una identidad política propia, una alianza internacional definida y la posibilidad de convertir ese posicionamiento en beneficios concretos para el país.

No hay ninguna razón para confundir el resultado electoral brasileño con un debilitamiento automático de la posición argentina.

Lula y Milei: cuando empiezan los negocios, las diferencias pasan a segundo plano

Quien crea que las diferencias ideológicas entre Lula y Milei impedirán cualquier entendimiento comercial no comprende cómo funciona la política internacional.

Lula es Lula y Milei es Milei. Representan proyectos diferentes y tienen concepciones económicas y políticas contrapuestas. Pero ninguno puede darse el lujo de ignorar los intereses de su propio país.

Brasil necesita energía. La Argentina necesita mercados para desarrollar su potencial energético y generar divisas.

Vaca Muerta puede convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro entre dos gobiernos que, en el terreno ideológico, están en las antípodas.

La expansión de las exportaciones de gas natural requiere infraestructura, inversiones y acuerdos comerciales de largo plazo. Brasil representa una oportunidad importante para ese desarrollo, mientras que la Argentina necesita compradores que permitan transformar sus recursos naturales en producción, empleo e ingresos.

¿Vamos a desaprovechar semejante oportunidad por las diferencias personales entre dos presidentes?

Sería absurdo.

Las peleas entre Lula y Milei podrán alimentar los titulares, las declaraciones cruzadas y las anécdotas de campaña. Pero los intereses económicos terminan imponiendo su propia lógica.

No sería extraño que, en poco tiempo, aparezcan interlocutores dispuestos a limar asperezas y abrir una etapa de diálogo. Y si finalmente llega la fotografía de ambos mandatarios, nadie debería sorprenderse.

Eso no significaría que Milei abandonó sus convicciones ni que Lula cambió su orientación política. Significaría que ambos entendieron algo elemental: los países no pueden quedar presos de las diferencias personales de sus presidentes.

La Argentina necesita vender más gas. Brasil necesita ampliar sus alternativas de abastecimiento energético. Allí existe una oportunidad concreta que merece ser aprovechada.

Por eso, el resultado brasileño puede terminar siendo positivo para los intereses económicos argentinos, aunque no sea el que prefería el espacio político de Milei.

La victoria de Lula puede ser una buena noticia para la Argentina

Aquí está el verdadero sentido de esta elección.

El proyecto de Milei busca impulsar una transformación económica y política que también tenga influencia regional. La derrota de Flávio Bolsonaro representa un obstáculo para quienes imaginaban una Sudamérica integrada mayoritariamente por gobiernos de orientación liberal o conservadora.

Pero la Argentina no necesita que todos los países de la región tengan gobiernos ideológicamente idénticos para defender sus propios intereses.

Necesita mantener una relación estratégica con Estados Unidos, ampliar sus exportaciones, atraer inversiones y aprovechar las oportunidades comerciales que se presenten.

Si el triunfo de Lula obliga a Washington a prestar todavía más atención a su relación con la Argentina, si nuestro país logra preservar su vínculo privilegiado con Trump y, al mismo tiempo, profundiza los negocios energéticos con Brasil, el resultado puede ofrecer oportunidades concretas.

No se trata de celebrar a Lula ni de modificar las convicciones políticas de Milei. Se trata de entender que una derrota para el proyecto continental del Presidente no necesariamente es una derrota para la Argentina.

La política internacional exige pragmatismo. Y el pragmatismo no significa renunciar a las ideas: significa saber defender los intereses nacionales incluso cuando los interlocutores piensan diferente.

La verdadera película que Milei acaba de ver

Ahora bien, hay una cuestión mucho más importante que el mapa político sudamericano. Y es la que debería concentrar la atención de Javier Milei de cara a las elecciones argentinas de 2027.

Lula perdió la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro y consiguió revertir el resultado en el balotaje. El 4 de octubre, Bolsonaro había obtenido el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Lula. El 25 de octubre, el presidente brasileño terminó imponiéndose con aproximadamente el 51,8 % frente al 48,2 % de su adversario.

¿Cómo consiguió dar vuelta la elección?

Lula comprendió que necesitaba recuperar a quienes no lo habían acompañado en la primera vuelta, movilizar a quienes se habían quedado en sus casas y convencer a sectores que estaban desencantados o preocupados por su situación económica.

Su campaña reforzó los mensajes sobre el costo de vida y la continuidad de los beneficios sociales. También impulsó propuestas vinculadas con la renegociación de deudas, el alivio para pequeños negocios, el transporte y los ingresos de los sectores más vulnerables.

No fue solamente una disputa entre izquierda y derecha. Fue también una batalla por los votos de quienes no estaban convencidos, de quienes tenían dudas y de quienes necesitaban razones concretas para volver a apoyar a un candidato.

Esa es la película que Milei acaba de ver. Y sería un grave error que no sacara conclusiones.

Porque en la Argentina también hay ciudadanos que votaron al Presidente en 2023 convencidos de que era necesario un cambio profundo, que hicieron un esfuerzo económico considerable y que hoy están desencantados.

Algunos siguen apoyando el rumbo general, pero esperan resultados más rápidos. Otros sienten que el esfuerzo todavía no se tradujo en una mejora suficiente de su vida cotidiana. Hay quienes respaldan el equilibrio fiscal y las reformas, pero están preocupados por sus ingresos, su trabajo, el consumo o la posibilidad de llegar a fin de mes.

Y hay una verdad que ningún gobierno debería ignorar: los votos no son propiedad de los dirigentes.

Quienes eligieron a Milei no firmaron un cheque en blanco. Lo votaron porque esperaban una transformación y porque consideraron que esa alternativa podía ser mejor que la continuidad de las políticas anteriores.

Si una parte de esos ciudadanos comienza a alejarse, el Gobierno debe preguntarse por qué. No alcanza con señalar los errores del pasado ni con recordar la herencia recibida. Es necesario escuchar, corregir y ofrecer respuestas.

Milei debe mirar a los que lo votaron y hoy están desencantados

El Presidente tiene tiempo para actuar. Y debería hacerlo sin confundir firmeza con rigidez.

No se trata de abandonar el equilibrio fiscal, renunciar a las reformas ni regresar a las recetas que llevaron a la Argentina a una prolongada crisis económica. Se trata de entender que un programa económico necesita generar condiciones para que los ciudadanos puedan trabajar, producir, consumir y proyectar un futuro mejor.

Si hay medidas que no están dando los resultados esperados, hay que revisarlas. Si existen sectores que soportan un esfuerzo desproporcionado, hay que estudiar cómo aliviar esa situación sin destruir la estabilidad alcanzada. Si hay decisiones de gestión que alejan al Gobierno de sus propios votantes, corresponde corregirlas.

Gobernar también significa reconocer cuándo una parte de la sociedad empieza a perder la confianza.

Lula entendió que no podía dar por asegurados sus votos y salió a buscar a quienes necesitaba para ganar. Milei debe comprender que tampoco puede dar por asegurado el respaldo de quienes lo acompañaron en 2023.

La comparación no significa que la Argentina deba copiar las medidas brasileñas ni que ambos países tengan las mismas circunstancias económicas. Significa algo mucho más sencillo y mucho más importante: los gobiernos necesitan escuchar a sus votantes y adaptar sus decisiones cuando la realidad demuestra que hay demandas que no están siendo atendidas.

El Presidente tiene una ventaja: puede observar lo que sucedió en Brasil antes de enfrentar su propia batalla electoral. Puede aprender de una experiencia ajena sin renunciar a sus convicciones.

Y esa experiencia deja una advertencia muy clara: un gobierno puede tener razón en muchas de sus ideas y, aun así, perder el apoyo de ciudadanos que sienten que sus problemas no están siendo resueltos.

El peronismo se entusiasma, pero Milei todavía tiene tiempo

Los dirigentes del peronismo y del kirchnerismo celebrarán el triunfo de Lula e intentarán presentarlo como una señal de que sus ideas pueden recuperar terreno en la Argentina.

Es lógico que lo hagan. La política consiste también en interpretar los resultados ajenos y buscar oportunidades propias.

Pero una elección brasileña no determina el resultado de una elección argentina. Nuestros problemas son diferentes, nuestra economía tiene características propias y los ciudadanos decidirán en función de su experiencia, sus expectativas y las alternativas que encuentren en 2027.

El oficialismo no debería confiarse, pero tampoco necesita caer en el alarmismo.

La mejor manera de impedir que el populismo vuelva a gobernar no es subestimar a sus votantes ni limitarse a recordar los fracasos del pasado. Es demostrar que existe una alternativa capaz de resolver los problemas del presente.

Milei tiene que cuidar su alianza estratégica con Trump, aprovechar las oportunidades económicas que ofrece la Argentina y mantener una relación pragmática con Brasil. Pero, al mismo tiempo, necesita prestar atención a su propia base electoral.

Los desencantados no son necesariamente adversarios ideológicos. Muchos son personas que apostaron por el cambio y esperan que ese cambio mejore sus vidas.

Ignorarlos sería un error. Escucharlos puede convertirse en una oportunidad.

La conclusión: Lula ganó en Brasil; Milei debe aprender la lección en la Argentina

El triunfo de Lula modifica el tablero regional. Es un revés para el proyecto continental de Milei, pero no necesariamente perjudica los intereses estratégicos argentinos. La relación con Estados Unidos sigue siendo un activo fundamental y el vínculo comercial con Brasil ofrece oportunidades que deben aprovecharse.

La Argentina puede beneficiarse económicamente de un escenario político regional que no es el ideal para el proyecto ideológico del Presidente. Esa es la primera lección.

La segunda es todavía más importante y tiene que ver con nuestro futuro.

Lula dio vuelta una elección que había comenzado perdiendo. Buscó a los desencantados, reforzó sus propuestas y consiguió movilizar a ciudadanos que necesitaba para ganar. Milei acaba de ver esa película antes de las elecciones argentinas de 2027.

Ahora depende de él interpretar lo que ocurrió.

No tiene que renunciar a sus ideas ni imitar al presidente brasileño. Tiene que mirar a los argentinos que lo votaron, escuchar a quienes hoy están desencantados y tomar las decisiones necesarias para que el esfuerzo tenga resultados concretos.

Porque el peronismo y el kirchnerismo pueden entusiasmarse con Lula, pero el futuro político de la Argentina no se resolverá en Brasil.

Se resolverá en la capacidad de Milei para demostrar que el cambio vale la pena, que los sacrificios tienen un sentido y que quienes confiaron en él no se equivocaron al apostar por una nueva etapa.

La relación con Trump puede fortalecer la posición internacional del país. Vaca Muerta puede abrir oportunidades extraordinarias. Brasil puede convertirse en un mercado cada vez más importante.

Pero, de cara a 2027, hay una tarea que ninguna alianza internacional puede reemplazar: recuperar la confianza de los argentinos que votaron por el cambio y hoy esperan más respuestas.

Esa es la película que Milei conoce. La pregunta es si sabrá aprender de ella a tiempo.