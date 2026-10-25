Castellano mira a la Rafaela de los 150 años y deja interrogantes sobre su alineamiento con los violentos de Europa

Resumen

El exintendente Luis Castellano participó de la celebración por los 145 años de Rafaela y planteó la necesidad de pensar el futuro de la ciudad.

Destacó la importancia de generar puestos de trabajo para los jóvenes que hoy atraviesan dificultades para insertarse laboralmente.

Ratificó su acompañamiento al equipo de Juan Senn, quien será candidato a intendente, con María Paz Caruso como parte del armado.

Habló del espacio Raíces, integrado por dirigentes del peronismo santafesino, y no descartó ser candidato a concejal.

También se refirió a la política internacional: expresó su inclinación por Lula en Brasil y dejó declaraciones sobre los acontecimientos en Europa que abrieron interrogantes sobre su interpretación del escenario internacional.

Del aniversario al futuro político de Rafaela

La celebración por los 145 años de Rafaela no solamente fue una oportunidad para recordar la historia de la ciudad. También sirvió como escenario para empezar a delinear los debates políticos que se vienen y las distintas miradas sobre el futuro local.

En ese contexto, el arquitecto Luis Castellano, exintendente de Rafaela, dialogó con R24N y puso el foco en la ciudad que se aproxima a su 150.º aniversario.

Castellano sostuvo que esa debe ser la perspectiva de quienes tienen responsabilidades públicas: mirar hacia adelante, proyectar el crecimiento de Rafaela y asumir los desafíos que enfrenta la comunidad. Entre ellos, remarcó especialmente la situación de los jóvenes que no tienen trabajo.

Para el exmandatario local, la generación de empleo debe ocupar un lugar central en la agenda pública. El desafío, según su planteo, es construir una ciudad capaz de ofrecer oportunidades laborales y perspectivas de desarrollo a las nuevas generaciones.

La referencia al futuro abre, inevitablemente, una discusión sobre qué modelo de ciudad se pretende construir, qué actividades pueden generar nuevas fuentes de trabajo y cuáles son las políticas necesarias para que los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que marcharse de Rafaela.

Castellano confirma su participación en el armado electoral

En el terreno político, el exintendente ratificó que está trabajando junto al equipo de Juan Senn, quien será candidato a intendente, acompañado por María Paz Caruso dentro de ese espacio político.

Pero su participación no se limitaría a ese armado. Castellano también se refirió a Raíces, el espacio que comenzó a conformarse junto a otros dirigentes del peronismo santafesino, con la intención de intervenir en la discusión política y electoral.

Consultado sobre su propio futuro, no descartó formar parte del próximo proceso electoral, incluso como candidato a concejal de Rafaela.

De esta manera, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que el exintendente vuelva a ocupar un lugar en una lista electoral, en un escenario en el que el peronismo local busca definir liderazgos, alianzas y estrategias de cara a los próximos comicios.

Su eventual candidatura sería una señal de su intención de mantener protagonismo en la política rafaelina, aunque todavía resta conocer cómo se resolverán las definiciones internas y la conformación definitiva de los espacios.

Lula, Europa y una mirada internacional que genera interrogantes

La entrevista con R24N también abordó cuestiones de política internacional. Al referirse a las elecciones de Brasil, Castellano manifestó abiertamente su inclinación por Lula, dejando expuesta su preferencia dentro del escenario político del país vecino.

Sin embargo, el tramo más controvertido de la conversación llegó cuando se le preguntó por los acontecimientos que atraviesa Europa y por la violencia que preocupa a la comunidad internacional.

Las respuestas del exintendente dejaron, desde la perspectiva editorial de R24N, una interpretación que merece ser examinada con atención. Sus expresiones pudieron transmitir una comprensión de los hechos que, para algunos oyentes, corre el riesgo de relativizar la responsabilidad de quienes recurren a la violencia.

Cabe una aclaración importante: para afirmar que una persona justifica el terrorismo o respalda a grupos violentos, es necesario analizar sus palabras concretas y el contexto en el que fueron pronunciadas. Sin una transcripción precisa, no corresponde atribuirle esa posición como un hecho comprobado.

No obstante, el intercambio dejó planteado un interrogante político legítimo: ¿cómo se interpreta la violencia internacional y cuáles son los principios que deben sostenerse frente a ella, más allá de las afinidades ideológicas?

La defensa de las ideas políticas no debería impedir una condena clara de los ataques contra civiles ni de los actos terroristas, independientemente de quiénes los cometan.

Una entrevista con definiciones locales y preguntas pendientes

La presencia de Luis Castellano en el aniversario de Rafaela dejó varias señales. Por un lado, su insistencia en pensar la ciudad de los 150 años, con el empleo juvenil como una de las principales preocupaciones. Por otro, la confirmación de que continúa participando activamente en la construcción política del peronismo y que no descarta regresar a una candidatura.

Pero también quedó un capítulo abierto en el plano internacional, donde sus expresiones sobre Europa requieren una evaluación basada en sus palabras exactas.

Rafaela necesita discutir su futuro, el trabajo, las oportunidades para los jóvenes y el rumbo de su dirigencia. Y esa discusión no termina en las fronteras de la ciudad: también exige claridad de ideas, consistencia en los principios y responsabilidad al interpretar los conflictos que conmueven al mundo.

La entrevista de R24N dejó esos temas sobre la mesa.