Viotti celebró los 145 años de Rafaela, pero evitó hablar de los verdaderos problemas que sufren los vecinos

Resumen

Leonardo Viotti encabezó el acto por los 145 años de Rafaela con un discurso centrado en la historia, las raíces inmigrantes y el futuro de la ciudad.

El Intendente destacó obras, inversiones e infraestructura, pero no hizo una autocrítica sobre la situación actual de Rafaela ni sobre las dificultades cotidianas de los vecinos.

La inseguridad, el deterioro de las calles, el caos de la seguridad vial y la falta de higiene urbana quedaron fuera de su mensaje.

Tampoco hubo referencias concretas a las necesidades pendientes de numerosos barrios, donde todavía faltan agua potable, cloacas y pavimento.

La historia merece reconocimiento, pero el aniversario también era una oportunidad para hablar del presente, reconocer las falencias y explicar qué piensa hacer el Gobierno municipal para resolverlas.

El intendente Leonardo Viotti encabezó el acto oficial por los 145 años de la formación de Rafaela, en una ceremonia realizada en el Cine Teatro Belgrano, que contó con una importante participación de vecinos y con la presencia de representantes de las ciudades hermanas de Alemania, Italia y España.

La conmemoración estuvo atravesada por referencias a los inmigrantes que construyeron los cimientos de la ciudad, al esfuerzo de las primeras familias y a los valores que, según expresó el mandatario, permitieron transformar una colonia agrícola en uno de los centros productivos más importantes de la provincia de Santa Fe.

Viotti reivindicó las raíces de Rafaela, resaltó los vínculos internacionales y presentó una visión de futuro apoyada en la infraestructura, el desarrollo industrial, la educación universitaria y la posibilidad de atraer grandes acontecimientos deportivos.

Sin embargo, detrás de ese discurso cargado de referencias históricas y proyecciones optimistas, hubo una ausencia difícil de ignorar: la realidad cotidiana que viven miles de rafaelinos.

Porque celebrar los 145 años de una ciudad no significa solamente recordar a quienes la fundaron, enumerar obras o destacar sus potencialidades. También implica mirar de frente los problemas que todavía no encuentran solución, reconocer las deudas pendientes y asumir responsabilidades por aquello que no funciona como debería.

Y sobre esos asuntos, el Intendente prácticamente no dijo nada.

Una celebración sin autocrítica

Durante su intervención, Viotti sostuvo que Rafaela debe recuperar lo mejor de su pasado para construir el futuro. Una frase atractiva, sin dudas, pero que también invita a formular una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con el presente de la ciudad y con los problemas que los vecinos reclaman resolver?

El discurso estuvo marcado por una descripción positiva de la gestión, con menciones a obras de infraestructura, nuevas instalaciones deportivas, iluminación, pavimentación, ciclovías y espacios públicos. No obstante, faltó un balance que incluyera las dificultades, los errores, las obras demoradas y las necesidades que siguen sin respuesta.

La inseguridad, una de las preocupaciones centrales de la población, merecía un lugar destacado en una fecha tan significativa. También lo merecía la seguridad vial, frente a un problema que se cobra vidas humanas y que exige políticas sostenidas de prevención, controles, educación y ordenamiento del tránsito.

Pero no hubo un análisis profundo de estas cuestiones ni un reconocimiento de los desafíos que enfrenta la ciudad en esos terrenos.

Una celebración institucional puede ser una ocasión para transmitir esperanza, pero no debería convertirse en una oportunidad para mostrar únicamente la cara favorable de la realidad. Gobernar también significa reconocer lo que falta, escuchar los reclamos y rendir cuentas por los resultados.

Calles deterioradas, barrios postergados y una higiene urbana que preocupa

Otro de los grandes ausentes del mensaje fue el estado de las calles. Mientras el Intendente destacó las intervenciones de pavimentación y las obras ejecutadas en distintos sectores, no hubo una autocrítica sobre el deterioro vial que afecta a numerosos puntos de Rafaela.

Los problemas de mantenimiento de la calzada, los baches y las dificultades de circulación forman parte de la realidad diaria de muchos vecinos. No alcanza con anunciar nuevas cuadras de pavimento: también es necesario mantener en condiciones la infraestructura existente y establecer prioridades claras para atender los reclamos.

A esto se suma la higiene urbana, cuyo estado genera fuertes cuestionamientos. La limpieza de las calles, el mantenimiento de los espacios públicos y la conservación de los distintos sectores de la ciudad son responsabilidades que impactan directamente en la calidad de vida.

La imagen de una ciudad no se construye únicamente con grandes obras o con instalaciones deportivas modernas. También se construye con calles limpias, veredas cuidadas, espacios públicos mantenidos y servicios municipales que respondan a las necesidades de la población.

Rafaela necesita obras, pero también necesita mantenimiento, limpieza y respuestas concretas.

Agua, cloacas y asfalto: las deudas que siguen pendientes

El discurso de Viotti también dejó afuera una cuestión fundamental: las necesidades de infraestructura básica que todavía persisten en distintos barrios.

Mientras se habló de modernización y desarrollo, no hubo referencias concretas a la situación de los sectores que aún reclaman acceso al agua potable, redes cloacales y pavimento.

Son servicios esenciales que no pueden quedar relegados cuando se analiza el crecimiento de una ciudad. Para las familias que todavía esperan estas mejoras, la discusión sobre el futuro no es una cuestión abstracta: se trata de resolver necesidades elementales que afectan su vida cotidiana.

Rafaela tiene una historia de esfuerzo, trabajo e iniciativa privada que merece ser reconocida. Precisamente por eso, sus habitantes tienen derecho a exigir que el crecimiento alcance a todos los barrios y no se mida exclusivamente por las obras más visibles.

La pregunta que quedó sin respuesta es cuándo podrán contar esos vecinos con los servicios que todavía les faltan y cuáles son los plazos concretos para resolver esas carencias.

Los grandes proyectos no reemplazan las respuestas cotidianas

Viotti puso especial énfasis en la infraestructura deportiva vinculada con los Juegos Suramericanos y en la posibilidad de posicionar a Rafaela como sede de acontecimientos nacionales. También destacó la expansión de la oferta universitaria y la fortaleza del entramado productivo local.

Son aspectos que pueden contribuir al desarrollo económico, generar movimiento comercial y abrir nuevas oportunidades. Pero una estrategia de crecimiento debe convivir con una gestión eficiente de los problemas inmediatos.

Una ciudad puede tener un velódromo cubierto, un microestadio y proyectos ambiciosos, pero sus habitantes también necesitan calles transitables, seguridad, limpieza y servicios básicos.

No se trata de cuestionar la importancia de las inversiones ni de desconocer el valor de la historia rafaelina. Se trata de establecer prioridades equilibradas y de evitar que los anuncios de futuro oculten las dificultades del presente.

El desarrollo urbano no se mide solamente por las obras que se inauguran o se proyectan. También se mide por la capacidad de resolver los problemas que afectan todos los días a quienes viven, trabajan y producen en la ciudad.

Rafaela cumple 145 años: el orgullo también exige responsabilidad

El Intendente cerró su discurso convocando a los rafaelinos a seguir haciendo crecer la ciudad. Incluso sostuvo que, si el país se pareciera más a Rafaela, Argentina sería un mejor país.

La frase tiene fuerza política y apela al orgullo de una comunidad que construyó buena parte de su identidad sobre el trabajo, la producción y el esfuerzo colectivo.

Pero precisamente ese orgullo debería servir para impulsar una discusión sincera sobre lo que funciona y lo que necesita cambiar.

¿De qué sirve mirar hacia el futuro si no se reconocen los problemas del presente? ¿Cómo se puede hablar de una ciudad modelo sin abordar la inseguridad, el deterioro de las calles, la crisis de higiene urbana y las carencias de infraestructura básica que todavía padecen algunos barrios?

Los 145 años de Rafaela merecían un homenaje a sus fundadores y a las generaciones que contribuyeron a su desarrollo. Pero también representaban una oportunidad para que el Gobierno municipal presentara un diagnóstico realista, reconociera las asignaturas pendientes y explicara cómo piensa resolverlas.

La historia no se discute. El esfuerzo de los inmigrantes tampoco. Y el potencial productivo, industrial y educativo de Rafaela es innegable.

Lo que sí puede y debe discutirse es la gestión del presente.

Porque los vecinos no viven de los recuerdos ni de las promesas. Viven en sus barrios, transitan por sus calles, enfrentan los problemas de seguridad, reclaman limpieza y esperan servicios esenciales.

En el aniversario de la ciudad, Viotti eligió destacar las raíces y proyectar el futuro. Lo que faltó fue una mirada autocrítica sobre el camino que todavía queda por recorrer.

Rafaela tiene motivos para sentirse orgullosa de sus 145 años. Pero ese orgullo no puede ser una excusa para dejar de señalar lo que está mal. Una ciudad que aspira a ser modelo también debe tener la valentía de reconocer sus problemas y la decisión política de solucionarlos.