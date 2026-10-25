El peronismo busca unidad ante la batalla por las PASO y el Presupuesto 2027

Por RICARDO ZIMERMAN

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La dirigencia nacional del peronismo parece haber comprendido que sus disputas internas pueden convertirse en el principal obstáculo para construir una alternativa frente a Javier Milei. La reunión que mantuvieron este jueves por la noche en la Casa de La Pampa, en el centro porteño, fue una señal en esa dirección. No resolvió las diferencias que atraviesan al movimiento, pero permitió establecer una agenda compartida en torno a dos cuestiones decisivas: la defensa de las elecciones primarias y la discusión del Presupuesto 2027.

El encuentro reunió a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con los principales referentes parlamentarios, gobernadores y representantes de distintos sectores del justicialismo. La incorporación de Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, en representación del PJ Federal, también tuvo un significado político. La convocatoria procuró ampliar la mesa y transmitir que, más allá de los enfrentamientos acumulados, existe una voluntad de coordinación que trasciende las distintas vertientes del partido.

La primera dificultad consiste en transformar esa voluntad en una construcción política duradera. El peronismo arrastra una interna que excede las diferencias personales y expresa desacuerdos sobre el liderazgo, la orientación futura y la estrategia para enfrentar al oficialismo. Las coincidencias alcanzadas en una reunión no eliminan esas contradicciones. Sin embargo, la posibilidad de acordar objetivos comunes representa un avance frente a la fragmentación que durante los últimos años debilitó su capacidad de acción.

El diagnóstico económico expuesto por los gobernadores ocupó un lugar central. El endeudamiento de las familias, las dificultades para llegar a fin de mes, el deterioro del empleo y la caída de la actividad productiva conformaron un cuadro que los participantes describieron como gravísimo. La mirada de los mandatarios provinciales agregó una dimensión territorial a la discusión: las consecuencias de la política económica nacional no se distribuyen de manera uniforme y afectan de distintas formas a las economías regionales.

En ese contexto, el reclamo por la falta de asistencia ante los efectos del fenómeno de El Niño mostró otra de las preocupaciones que comparten los gobernadores. Las provincias deben afrontar problemas productivos y necesidades sociales mientras discuten con la Nación los recursos disponibles. Para el peronismo, esa situación constituye una oportunidad para cuestionar las prioridades del Gobierno. Pero también implica una responsabilidad: demostrar que sus planteos presupuestarios responden a necesidades concretas y no solamente a la voluntad de desgastar al Presidente.

La discusión del Presupuesto 2027 será una prueba de esa capacidad. Los bloques legislativos del espacio buscarán incorporar partidas para mejorar las rutas nacionales, construir viviendas y desarrollar infraestructura social. La reactivación de la obra pública aparece como una demanda compartida por los mandatarios provinciales, que consideran insuficiente la respuesta nacional frente a las dificultades económicas y productivas.

También se acordó insistir en el financiamiento de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad y en el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición entiende que no alcanza con aprobar normas en el Congreso si después el Poder Ejecutivo no garantiza su aplicación. El antecedente de la ley universitaria, cuyo veto presidencial fue revertido por una mayoría especial, refuerza esa posición y anticipa una nueva confrontación institucional.

Sin embargo, la cuestión que concentra las mayores expectativas políticas es la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada. La eliminación de las PASO enfrenta al peronismo con un problema que no puede disimular: la dificultad de ordenar su propia sucesión. Sus dirigentes sostienen que el oficialismo pretende modificar las reglas de competencia para dificultar la organización de sus adversarios y favorecer sus posibilidades de reelección. Axel Kicillof expresó esa preocupación al advertir que la supresión de las primarias podría beneficiar a Milei.

La discusión tiene una dimensión estratégica evidente. Las PASO no constituyen solamente un mecanismo para seleccionar candidaturas; también pueden funcionar como una instancia de legitimación para una fuerza política que carece de un liderazgo indiscutido. Después de años de enfrentamientos, el peronismo necesita encontrar un procedimiento que permita resolver sus diferencias sin convertir la definición presidencial en una nueva guerra interna.

La dificultad es que el oficialismo todavía no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con su reforma en el Senado. La resistencia de sectores del PRO, las posiciones divergentes de algunos gobernadores y la posibilidad de establecer primarias no obligatorias impiden considerar cerrado el debate. El tiempo, además, juega en contra de cualquier modificación electoral que pretenda aprobarse cuando el calendario de 2027 comienza a condicionar las decisiones de los distintos espacios políticos.

Para el peronismo, conservar las PASO sería una solución institucional y, al mismo tiempo, una ventaja organizativa. Pero depender exclusivamente de ellas también sería una forma de postergar una discusión que tarde o temprano deberá afrontar. Si las primarias desaparecieran, la alternativa de organizar una interna partidaria presentaría dificultades considerables: financiamiento, padrones, fiscalización, logística y reglas aceptadas por todas las partes. Sin acuerdos previos, ese mecanismo podría profundizar las divisiones en lugar de resolverlas.

Sergio Massa, que mantiene conversaciones con los principales referentes del espacio y sigue de cerca los números parlamentarios, ocupa un lugar relevante en esa negociación. El intercambio con Cristina Kirchner sobre las posibilidades legislativas de la reforma refleja hasta qué punto la discusión electoral está ligada a la distribución del poder dentro del propio peronismo. Ninguna estrategia podrá consolidarse sin una evaluación realista de los apoyos disponibles y de los límites de cada sector.

La reunión del jueves dejó, por lo tanto, una señal que conviene interpretar con cautela. El peronismo comenzó a construir un terreno común, pero todavía debe demostrar que puede sostenerlo cuando aparezcan las diferencias sobre candidaturas, conducción y programa de gobierno. La unidad proclamada en una mesa de dirigentes tiene un valor limitado si no se traduce en decisiones compartidas y compromisos verificables.

Milei no necesita que el peronismo permanezca dividido para conservar la iniciativa política, pero esa fragmentación puede facilitarle el camino. La oposición deberá decidir si utiliza el debate por las PASO para construir una alternativa competitiva o si vuelve a quedar atrapada en sus disputas internas. El Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para presentar propuestas concretas y exhibir capacidad parlamentaria. La discusión electoral, en cambio, obligará a resolver quiénes están dispuestos a aceptar reglas comunes.

El desafío del peronismo no consiste únicamente en impedir que el Gobierno modifique el sistema electoral. Consiste en demostrar que puede organizar una competencia propia, reconocer liderazgos legítimos y formular una propuesta capaz de superar el rechazo a la gestión libertaria. Sin esa tarea, la defensa de las primarias corre el riesgo de convertirse en una consigna defensiva. Con ella, podría ser el comienzo de una reconstrucción política que todavía está lejos de haber encontrado su forma definitiva.