Las universidades públicas llevaron al Papa su reclamo contra el ajuste presupuestario del Gobierno

Las universidades públicas argentinas entregaron al papa León XIV una carta contra el ajuste presupuestario y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El CIN afirmó que la inversión universitaria cayó del 0,74% del PBI promedio entre 2016 y 2023 al 0,47% proyectado para 2026.

Las autoridades académicas advirtieron que la reducción de recursos afecta la enseñanza, la investigación, las becas y las trayectorias estudiantiles.

El conflicto también involucra la división de poderes y las decisiones judiciales relacionadas con la aplicación de la ley.

La Cámara de Apelaciones habilitó la revisión de una medida cautelar sobre salarios y becas, pero no resolvió si continúa vigente ni si el Gobierno la cumplió.

El reclamo universitario seguirá en los tribunales y en la discusión presupuestaria, mientras las instituciones defienden su papel en la educación, la ciencia y el desarrollo nacional.

La disputa por los recursos destinados a la educación superior argentina sumó una nueva instancia institucional con la entrega de una carta al papa León XIV, en la que las universidades públicas cuestionaron la política presupuestaria del gobierno de Javier Milei y advirtieron sobre las consecuencias del incumplimiento de la legislación vigente. El planteo, presentado en el Vaticano por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, también puso el foco en la relación entre el financiamiento educativo, el funcionamiento democrático y el desarrollo científico del país.

El documento fue entregado durante una audiencia general encabezada por el Pontífice, en la antesala de su visita a la Argentina, prevista para noviembre. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que el objetivo era acercarle información sobre la situación de las universidades, la educación y la ciencia, además de transmitirle las preocupaciones de las comunidades académicas de todo el país.

La presentación se produjo pocos días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, en la que estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades reclamaron una recomposición salarial, mayores recursos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para los impulsores de la gestión, la recepción del documento por parte de León XIV representó un gesto significativo hacia una comunidad que atraviesa un conflicto prolongado con el Poder Ejecutivo.

La carta, de tres páginas, sostiene que la controversia no se limita a una discusión presupuestaria. Según el CIN, la decisión del Gobierno de condicionar la aplicación de una norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial plantea un problema institucional que involucra la división de poderes y el respeto por las decisiones judiciales.

Las autoridades universitarias afirmaron que el Poder Ejecutivo desconoce las atribuciones de los otros poderes del Estado al no ejecutar la Ley 27.795 y cuestionaron que se mantenga la disputa judicial sobre su cumplimiento. En el documento advirtieron que decidir qué leyes se aplican y qué sentencias se acatan compromete el funcionamiento del Estado de derecho.

El reclamo tiene como uno de sus principales fundamentos la evolución de los recursos destinados al sistema. De acuerdo con las cifras presentadas por el CIN, la inversión en universidades nacionales pasó de representar un promedio del 0,74% del producto bruto interno (PBI) entre 2016 y 2023 a ubicarse en el 0,47% en 2026. El organismo considera que ese nivel constituye el más bajo de la serie histórica y representa una reducción relativa cercana al 36,5% respecto del promedio anterior.

La restricción presupuestaria, según el planteo, repercute sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones y compromete tanto la enseñanza como la investigación científica, las actividades de extensión y la vinculación tecnológica. También afecta la adquisición de equipamiento y las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan completar sus carreras.

El CIN vinculó esa situación con el papel de la universidad pública en la movilidad social, la formación profesional y la generación de conocimientos. En ese sentido, sostuvo que el sistema, integrado por más de 70 instituciones y cerca de tres millones de personas, constituye una herramienta estratégica para el desarrollo económico y la incorporación de valor agregado a la producción nacional.

La controversia se trasladó también al ámbito judicial. La Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos para becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, al argumentar que era necesario identificar las fuentes de financiamiento.

A partir de esa decisión, las universidades acudieron a la Justicia. El juez federal Martín Cormick dictó resoluciones favorables a sus planteos, incluida una medida cautelar relacionada con salarios y becas, y declaró inconstitucional la condición establecida por el Ejecutivo.

El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la revisión de decisiones vinculadas con esa cautelar. El tribunal no determinó si la medida continúa vigente ni resolvió si el Gobierno cumplió las obligaciones impuestas. La decisión se limitó a admitir la apelación presentada por el Estado.

Mientras el conflicto continúa en los tribunales y se proyecta sobre la discusión del Presupuesto 2027, las universidades sumaron el reclamo ante el Papa a sus gestiones institucionales. En la carta también recuperaron reflexiones de León XIV sobre el diálogo, la búsqueda de la verdad y los riesgos de la polarización, y expresaron su expectativa de que su próxima visita contribuya a fortalecer la convivencia democrática.

El documento concluye con una defensa de la universidad pública, gratuita y federal como una conquista histórica que debe preservarse para las próximas generaciones. La presentación en el Vaticano incorporó así una dimensión internacional a una disputa que todavía no tiene una resolución definitiva.