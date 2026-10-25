Arándanos: cuáles son sus beneficios para la salud y cómo sumarlos a la alimentación diaria

Los arándanos son una fruta versátil que puede consumirse fresca, congelada o como parte de recetas dulces y saladas. Su contenido de fibra, vitaminas y compuestos vegetales antioxidantes los convierte en una alternativa interesante para complementar una alimentación equilibrada. Sin embargo, sus efectos sobre la salud dependen del conjunto de la dieta y no del consumo aislado de un solo alimento.

Fibra y salud intestinal: qué aportan los arándanos

Una taza de arándanos contiene aproximadamente 3,6 gramos de fibra, según explicó la nutricionista y profesora universitaria Amy Moyer al sitio especializado Martha Stewart.

Esta fruta aporta fibra soluble e insoluble, dos tipos de nutrientes que cumplen funciones diferentes en el organismo. La fibra soluble forma una especie de gel durante la digestión, mientras que la insoluble contribuye a aumentar el volumen de las heces y favorece el tránsito intestinal.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que 25 gramos diarios de fibra son adecuados para mantener una función intestinal normal en adultos. Además, señala que las dietas con un mayor aporte de este nutriente se relacionan con un menor riesgo de enfermedad coronaria y diabetes tipo 2.

Aunque los arándanos pueden ayudar a alcanzar esa cantidad, es importante combinarlos con otras fuentes de fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Antioxidantes y vitamina C: qué contienen estos frutos

El característico color azul violáceo de los arándanos se debe, en parte, a las antocianinas, pigmentos vegetales que pertenecen al grupo de los polifenoles.

De acuerdo con Moyer, también contienen vitamina C, quercetina y taninos, sustancias que presentan actividad antioxidante. Estos compuestos intervienen en la neutralización de los radicales libres, moléculas que, cuando se acumulan en exceso, pueden contribuir al estrés oxidativo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las frutas y verduras son componentes esenciales de una dieta saludable porque proporcionan vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos beneficiosos, entre ellos los flavonoides y los antioxidantes.

En este sentido, el organismo recomienda que los adultos consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras, equivalentes a unas cinco porciones. Incorporar arándanos es una manera de contribuir a ese objetivo, sin dejar de lado la variedad de alimentos vegetales.

Cómo elegir y conservar los arándanos para mantener su calidad

Al momento de comprarlos, conviene elegir frutos de piel lisa, consistencia firme y aspecto fresco. Michelle Hall, instructora de cocina, recomendó revisar el envase completo antes de llevarlo a casa.

La presencia de moho, líquidos acumulados o frutos arrugados puede ser una señal de deterioro. Por su parte, los tonos azul oscuro o púrpura intenso suelen asociarse con la madurez de la fruta.

Para conservarlos durante más tiempo, lo ideal es guardarlos en la heladera y lavarlos justo antes de consumirlos. Si se lavan con anticipación y quedan húmedos dentro del recipiente, pueden deteriorarse más rápidamente.

Otra opción es congelarlos para utilizarlos más adelante en licuados, salsas o preparaciones de repostería. De esta manera, es posible tenerlos disponibles durante todo el año sin necesidad de agregar azúcar.

Seis formas de incorporar arándanos a las comidas

Además de comerlos solos, los arándanos pueden sumarse fácilmente a diferentes preparaciones cotidianas. Algunas alternativas son:

Desayunos: mezclarlos con yogur, avena o cereales.

Licuados: utilizarlos frescos o congelados para aportar sabor y textura.

Ensaladas: combinarlos con vegetales para sumar un contraste entre sabores dulces y ácidos.

Compotas: cocinarlos para acompañar quesos u otros platos salados.

Repostería: incorporarlos a muffins, panqueques, tartas, scones o crumble.

Bebidas: agregarlos a cubos de hielo o infusionarlos en agua y té.

Estas opciones permiten variar su consumo y aprovechar su sabor sin limitarse a comer la fruta fresca.

El truco para usarlos en recetas de repostería

Para preparar productos horneados con arándanos congelados, Hall sugirió mezclarlos con una cucharada de harina antes de incorporarlos a la preparación. Esa cantidad debe descontarse de la harina indicada en la receta.

El procedimiento puede ayudar a distribuir mejor los frutos en la masa y reducir la posibilidad de que se rompan durante la mezcla. Lo recomendable es agregarlos al final de la preparación.

Stephanie White, también instructora de cocina, señaló que el sabor dulce, ácido y terroso de los arándanos combina bien con ingredientes como vainilla, canela y anís estrellado.

Además, pueden aportar un contraste interesante en recetas que incluyen jengibre, vinagre balsámico, limón o naranja. De todos modos, al elegir productos de repostería, es importante prestar atención a la cantidad total de azúcares y grasas, ya que estos ingredientes pueden modificar el perfil nutricional del plato.

Por qué conviene incluirlos dentro de una dieta variada

La OMS señala que una alimentación saludable debe adaptarse a las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta factores como la edad, la actividad física, el contexto cultural y la disponibilidad de alimentos.

En ese marco, los arándanos representan una alternativa práctica para aumentar el consumo de frutas y sumar fibra y compuestos vegetales a la dieta. Su principal aporte se aprovecha mejor cuando forman parte de un patrón alimentario variado, que incluya diferentes frutas, verduras y otros alimentos nutritivos.