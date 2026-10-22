Intoxicación alimentaria: qué alimentos conviene consumir y cuáles evitar durante la recuperación

Una intoxicación alimentaria puede provocar vómitos, diarrea, dolor abdominal, cansancio y fiebre leve. Durante la recuperación, mantener una buena hidratación y retomar la alimentación de manera gradual son medidas fundamentales para aliviar las molestias y evitar complicaciones.

Aunque los síntomas suelen mejorar en pocos días, el sistema digestivo puede necesitar más tiempo para recuperar su funcionamiento habitual. Por eso, es importante prestar atención a los alimentos que se consumen y a la respuesta del organismo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor de 77 millones de personas enferman cada año en la Región de las Américas por consumir alimentos contaminados. Estas enfermedades pueden estar provocadas por bacterias, virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas.

La hidratación es clave para evitar complicaciones

Los vómitos y la diarrea provocan la pérdida de agua y sales minerales. Por este motivo, beber líquidos en pequeñas cantidades y con frecuencia es una de las principales medidas durante las primeras horas. Tomar sorbos de agua puede resultar más tolerable que beber un vaso entero de una sola vez.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, el gastroenterólogo Alexander Goldowsky, del Centro Médico Beth Israel Deaconess, recomienda priorizar el agua, los caldos claros y las infusiones sin cafeína. El té de menta o de manzanilla puede ser una alternativa para algunas personas, siempre que no intensifique las náuseas.

Cuando las pérdidas de líquidos son importantes, las sales de rehidratación oral pueden ayudar a recuperar el agua y los electrolitos perdidos. Estas soluciones contienen proporciones específicas de agua, sales y glucosa, y pueden ser especialmente útiles ante episodios intensos de diarrea o vómitos.

Algunas señales de deshidratación son:

Orina oscura o en menor cantidad.

Boca seca y sed intensa.

Debilidad y cansancio inusual.

Mareos, especialmente al ponerse de pie.

Si los vómitos impiden retener líquidos o aparecen signos importantes de deshidratación, es necesario buscar atención médica.

Qué alimentos conviene consumir después de una intoxicación alimentaria

Cuando disminuyen las náuseas y vuelve el apetito, se puede comenzar a comer de forma progresiva. Elegir porciones pequeñas y alimentos que resulten fáciles de tolerar ayuda a retomar la alimentación sin aumentar las molestias.

Entre las opciones que pueden incorporarse inicialmente se encuentran:

Arroz blanco.

Tostadas y galletas saladas.

Avena.

Huevo bien cocido.

Pollo o pescado bien cocidos.

Verduras cocidas y suaves.

La tolerancia varía según cada persona. Si un alimento provoca dolor abdominal, hinchazón o más diarrea, conviene dejarlo temporalmente e intentar incorporarlo de nuevo cuando los síntomas hayan disminuido.

Goldowsky aconseja volver gradualmente a los alimentos habituales que cada persona pueda tolerar, sin forzarse a comer grandes cantidades ni mantener restricciones innecesarias durante muchos días.

Una alimentación basada exclusivamente en banana, arroz, compota de manzana y tostadas —conocida como dieta BRAT— puede resultar limitada desde el punto de vista nutricional si se mantiene durante demasiado tiempo. Por eso, a medida que mejora la tolerancia, es importante recuperar una dieta variada.

Qué alimentos y bebidas es mejor evitar temporalmente

Durante la recuperación, algunos productos pueden agravar la diarrea, la hinchazón o los cólicos. La recomendación es reducirlos o evitarlos mientras persistan las molestias.

1. Bebidas con cafeína, alcohol y mucho azúcar. Pueden empeorar algunos síntomas digestivos y dificultar la recuperación de líquidos. Conviene priorizar el agua y las soluciones de rehidratación cuando sean necesarias.

2. Frituras y comidas con alto contenido de grasa. Pueden resultar más difíciles de digerir y aumentar el malestar abdominal.

3. Alimentos muy picantes o condimentados. En algunas personas, pueden intensificar la irritación y las molestias digestivas.

4. Lácteos, si generan síntomas. Después de una infección intestinal, algunas personas desarrollan temporalmente una menor tolerancia a la lactosa. Si la leche, el queso o el yogur provocan gases, dolor o diarrea, conviene reducirlos durante unos días y reintroducirlos de manera gradual.

5. Alimentos ricos en fibra que aumenten la hinchazón. Las legumbres, los cereales integrales, las frutas con cáscara y las verduras crudas pueden generar gases o acelerar el tránsito intestinal en algunas personas. No es necesario eliminarlos de forma permanente: se pueden reincorporar cuando mejore la digestión.

¿Los probióticos ayudan a recuperarse?

Los alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir y el chucrut, y los suplementos con probióticos suelen generar dudas después de una intoxicación alimentaria.

Sin embargo, sus beneficios dependen del tipo de microorganismo, del producto y de la causa del cuadro. No todos los probióticos tienen los mismos efectos ni existe evidencia suficiente para considerarlos un tratamiento universal contra las intoxicaciones alimentarias.

Quienes decidan consumir alimentos fermentados pueden hacerlo si los toleran, pero no deben utilizarlos como reemplazo de la hidratación ni de la atención médica cuando sea necesaria.

Cuánto puede durar la recuperación

La duración depende del microorganismo responsable y de la gravedad de la infección. Muchos cuadros mejoran en pocos días, aunque algunas infecciones pueden prolongarse durante una semana o más.

Incluso después de que desaparecen los síntomas principales, algunas personas continúan con cansancio, distensión abdominal o sensibilidad digestiva. En ciertos casos, una infección intestinal puede dejar molestias persistentes, como las asociadas al síndrome de intestino irritable posinfeccioso.

Por eso, si los síntomas no mejoran, reaparecen o se prolongan, es importante consultar con un profesional de la salud para determinar si hace falta realizar estudios o indicar un tratamiento específico.

Cuándo consultar a un médico

Algunos síntomas requieren atención médica porque pueden indicar una infección más grave o una deshidratación importante.

Es necesario buscar atención médica si aparecen:

Sangre en las heces.

Fiebre alta, de aproximadamente 39 °C o más.

Vómitos persistentes que impiden beber líquidos.

Signos de deshidratación, como mareos intensos o una disminución marcada de la orina.

Diarrea que dura más de tres días o empeora.

Dolor abdominal intenso o persistente.

Los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas y las personas con defensas bajas pueden tener un mayor riesgo de complicaciones y deben consultar con mayor precaución.

El tratamiento depende de la causa y de la gravedad del cuadro. En algunos casos puede requerir hidratación intravenosa u otros medicamentos indicados por un profesional. Los antibióticos no son necesarios para todas las intoxicaciones y deben utilizarse únicamente cuando estén indicados.

En síntesis, la mejor estrategia es reponer líquidos, comer de manera gradual y evitar temporalmente los alimentos que empeoren los síntomas. Si el cuadro es intenso, persiste o presenta señales de alarma, la consulta médica es fundamental para prevenir complicaciones.