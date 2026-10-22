Massa se reunió con rectores y cuestionó el ajuste sobre las universidades nacionales

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en San Martín para analizar la crisis presupuestaria del sector.

El dirigente defendió la universidad pública como herramienta de igualdad de oportunidades y movilidad social.

Las universidades acumularon una caída presupuestaria real del 41,6% desde diciembre de 2023.

Los salarios docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario continúa pese a las resoluciones judiciales favorables al sector.

Massa intensificó su actividad política y llamó a renovar el peronismo con mayor protagonismo de las nuevas generaciones.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a involucrarse en la discusión sobre la educación pública con una reunión junto a rectores de universidades nacionales, en un contexto marcado por el conflicto presupuestario con el Gobierno de Javier Milei y los reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro se realizó en la sede de la Universidad Nacional de San Martín y permitió analizar el deterioro de los recursos destinados al sistema, la situación salarial y las dificultades que atraviesan las instituciones.

La reunión tuvo lugar a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrolló en el Palacio de Tribunales, y puso nuevamente en el centro de la agenda política la disputa por los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio. Durante el intercambio, Massa defendió el papel de la universidad pública como herramienta de movilidad social y sostuvo que garantizar su funcionamiento constituye una responsabilidad colectiva.

“La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó el ex ministro de Economía. En esa línea, destacó la importancia de la educación superior para ampliar las posibilidades de progreso y planteó la necesidad de recuperar la centralidad de las universidades en una estrategia de desarrollo nacional.

El dirigente también hizo hincapié en las consecuencias de la pérdida de recursos humanos calificados. “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, expresó, al advertir sobre el impacto que el ajuste presupuestario tiene sobre las capacidades académicas y científicas de la Argentina.

Entre los principales temas abordados por los rectores figuraron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de obras de infraestructura que se encontraban en marcha antes del cambio de gestión. Las autoridades universitarias expusieron un panorama de dificultades crecientes para sostener las actividades académicas y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la enseñanza y la investigación.

Los datos presentados durante el encuentro reflejaron la dimensión del problema. Desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios de docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. La combinación de ambos retrocesos profundizó las tensiones entre las instituciones y el Poder Ejecutivo.

A la discusión económica se suma un conflicto judicial por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Aunque el Congreso sancionó y ratificó la norma con una mayoría agravada, el Ejecutivo continúa sin ponerla en práctica. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades, recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema que ordena actualizar los salarios y las becas estudiantiles.

Sin embargo, según el planteo del sector universitario, la disposición judicial tampoco se cumplió. A ese escenario se agregó un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la entrada en vigencia de la ley. La sucesión de resoluciones adversas al Ejecutivo fortaleció los argumentos de las universidades, aunque no se tradujo hasta el momento en la llegada de los recursos reclamados.

La participación de Massa en este debate se inscribe, además, en una etapa de mayor exposición pública del dirigente, después de un período de menor actividad política. A mediados de septiembre, encabezó un encuentro con más de mil jóvenes militantes de su espacio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde defendió la educación pública y reclamó un modelo económico basado en la producción y la industria.

En aquella actividad también reivindicó su decisión de asumir el Ministerio de Economía durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, al sostener que buscó evitar una crisis institucional de mayores dimensiones y garantizar que el peronismo completara su mandato.

En paralelo, Massa comenzó a delinear su posición frente al proceso de renovación interna del peronismo. Si bien consideró que todavía no es momento de discutir candidaturas, afirmó que se aproxima una nueva etapa para el movimiento y convocó a las generaciones más jóvenes a asumir un papel protagónico. “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, sostuvo.

Su acercamiento al debate universitario combina así una defensa de la educación pública con una mayor presencia en la discusión política. En un peronismo atravesado por diferencias entre los sectores vinculados a Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, el dirigente busca ocupar un lugar de articulación entre espacios internos, mientras la disputa por el financiamiento universitario continúa abierta.