Pullaro insistió en suspender las PASO nacionales y marcó diferencias con el sistema electoral de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a defender la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada este martes en Paraná, junto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Ante una consulta sobre el tema, Llaryora se mostró dispuesto a debatir la propuesta, mientras que Frigerio prefirió no fijar una posición, al señalar que su espacio político todavía no definió una postura al respecto.

Pullaro, en cambio, ratificó su apoyo a la eliminación de las primarias nacionales y aclaró que esa posición no entra en contradicción con la continuidad del mecanismo electoral en Santa Fe.

“Mi provincia tiene PASO, cuenta con una cultura de primarias y las utiliza”, explicó el mandatario. En ese sentido, recordó que el sistema se aplica en el territorio santafesino desde hace años y destacó que su propia trayectoria política está vinculada a una elección interna de ese tipo.

Sin embargo, el gobernador consideró que la realidad nacional presenta características diferentes. A su entender, las primarias perdieron utilidad en ese nivel, debido a que los partidos políticos no recurren habitualmente a ellas para definir sus candidaturas.

“Lo que no veo es que las PASO sirvan para algo en el orden nacional, porque prácticamente no han sido utilizadas por los partidos políticos”, sostuvo.

De esta manera, Pullaro volvió a diferenciar el funcionamiento del sistema electoral santafesino del esquema nacional y defendió la posibilidad de que ambos ámbitos adopten criterios distintos según sus propias dinámicas políticas.