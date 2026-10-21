Pullaro, Llaryora y Frigerio reforzaron la alianza de la Región Centro para impulsar la producción y el empleo

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración regional y defender el campo, la industria y el trabajo. También plantearon el desafío de orientar los futuros ingresos de la energía y la minería hacia el desarrollo y la infraestructura.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio encabezaron una convocatoria conjunta para profundizar la unidad de la Región Centro y consolidar una agenda común en defensa de la producción, la industria, el sector agropecuario y el empleo.

El encuentro se desarrolló en Paraná, durante las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, donde los mandatarios coincidieron en la importancia de coordinar políticas que fortalezcan las economías provinciales y amplíen las oportunidades de crecimiento.

Uno de los principales ejes de la jornada fue el escenario económico que podría abrirse para la Argentina a partir de la expansión de las actividades energética y minera. En ese marco, Pullaro planteó que las provincias deben participar activamente en la discusión sobre el destino de las divisas que generen esos sectores.

Pullaro pidió orientar los nuevos recursos hacia el desarrollo

El gobernador santafesino destacó que la articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos representa una herramienta para defender los intereses productivos de la región y promover un modelo económico con mayor capacidad de generar empleo.

Durante su exposición, estimó que, en un plazo de cuatro años, las divisas provenientes de la energía podrían alcanzar un volumen similar al que actualmente aporta el sector agropecuario. También proyectó que, en aproximadamente seis años, la minería podría generar ingresos externos de una magnitud comparable.

A partir de esas perspectivas, Pullaro puso sobre la mesa una discusión central: cómo se utilizarán los recursos que ingresen al país y qué impacto tendrán sobre la economía real.

El mandatario mencionó entre las prioridades posibles el desarrollo de infraestructura vial, la ampliación de la capacidad energética, la reducción de los costos de producción mediante el acceso al gas natural y la mejora de puertos y aeropuertos.

En su planteo, el objetivo debería ser que los nuevos ingresos contribuyan a fortalecer el entramado productivo y ampliar las posibilidades de crecimiento, en lugar de destinarse exclusivamente a equilibrar las cuentas externas.

En ese sentido, convocó a profundizar la alianza política regional para defender la matriz productiva y expresó su aspiración de que la Argentina adopte características similares a las de la Región Centro en materia de desarrollo económico.

Llaryora reclamó una agenda nacional de infraestructura

Por su parte, el gobernador cordobés definió a la Región Centro como un ejemplo de competitividad basado en la cooperación entre el sector público y el privado.

Llaryora sostuvo que la generación de empleo debe ocupar un lugar central en la gestión de los gobiernos y planteó la necesidad de discutir una planificación nacional que acompañe la actividad productiva.

En su intervención, señaló que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con políticas orientadas al desarrollo, la infraestructura y el fortalecimiento de la industria nacional.

El mandatario consideró que la conectividad y las inversiones estratégicas resultan fundamentales para mejorar las condiciones en las que trabajan las empresas y ampliar las posibilidades de crecimiento de las economías regionales.

Frigerio propuso profundizar la integración provincial

A su turno, el gobernador entrerriano remarcó los puntos de coincidencia entre las tres administraciones y destacó el papel del sector privado como generador de riqueza y empleo formal.

Frigerio propuso avanzar hacia una integración más profunda, en la que los límites administrativos entre las provincias no representen obstáculos para la producción, el comercio y las inversiones.

También planteó la necesidad de conectar las economías regionales con los principales polos de desarrollo energético y minero del país, aprovechando las oportunidades que puedan surgir de la expansión de esas actividades.

La iniciativa apunta a mejorar la articulación logística y comercial entre las provincias, además de fortalecer las condiciones para que las empresas puedan ampliar sus mercados.

Infraestructura, tecnología y empleo en la agenda regional

Las jornadas reunieron también a la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; y a representantes institucionales de la Región Centro, entre ellos Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone, además de legisladores y autoridades provinciales.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles técnicos sobre logística, obras de infraestructura, aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos y efectos de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral.

Los debates buscaron identificar oportunidades para mejorar la competitividad regional y responder a los cambios que atraviesan las cadenas de producción y distribución.

La coincidencia de Pullaro, Llaryora y Frigerio volvió a poner en primer plano la estrategia de la Región Centro como espacio de coordinación política y económica. Los tres gobernadores plantearon que el desafío será transformar esa articulación en iniciativas concretas que permitan aprovechar los futuros ingresos energéticos y mineros, fortalecer la producción y sostener el empleo.