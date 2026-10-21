Pichetto comparó el plan económico de Milei con el de la dictadura y cuestionó a Caputo

Pichetto comparó el programa económico de Milei con el aplicado durante la dictadura bajo la conducción de Martínez de Hoz.

El diputado cuestionó a Luis Caputo por la orientación del plan económico del Gobierno.

Advirtió sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

Sostuvo que el modelo oficial no ha generado empleo desde 2023 y consideró que tampoco lo hará en el futuro.

Señaló que el ingreso de productos chinos y un dólar bajo agravan la presión sobre la industria nacional.

Descartó una alianza cercana entre el peronismo y Myriam Bregman y planteó diferencias sobre la estrategia electoral hacia 2027.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó duras críticas contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y trazó un paralelismo entre el programa actual y las políticas aplicadas durante la última dictadura militar, iniciada en 1976. El legislador también cuestionó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió sobre las consecuencias del modelo en el empleo, los salarios y la actividad industrial.

Pichetto sostuvo que existen similitudes entre el esquema económico de la actual administración y el impulsado durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía durante la dictadura. Según su análisis, ambos modelos comparten una orientación basada en el ajuste, la reducción de los costos laborales y la disminución del empleo en el sector público, sin que esas medidas garanticen una recuperación de la actividad económica.

“La economía de Milei se parece a la de Martínez de Hoz en la Dictadura”, afirmó el diputado al cuestionar las políticas oficiales. En ese sentido, recordó que durante aquella etapa las autoridades económicas también defendían la necesidad de ajustar en el sector privado, limitar las subas salariales y reducir la cantidad de trabajadores estatales, aunque esos esfuerzos no lograban reactivar la economía.

La comparación incluyó una referencia directa a Caputo, cuya conducción económica fue asociada por Pichetto con la orientación que tuvo el programa de Martínez de Hoz. El legislador aclaró, sin embargo, que no considera idénticos todos los efectos de ambos procesos, especialmente en lo referido al impacto sobre la industria nacional.

Para fundamentar esa diferencia, señaló el papel que desempeña actualmente China en el comercio internacional. De acuerdo con su planteo, el ingreso de productos chinos y un dólar que considera bajo generan una presión adicional sobre la producción local, en un contexto que puede dificultar la competencia de las empresas argentinas frente a los bienes importados.

La preocupación por el empleo y los salarios

Otro de los ejes de las críticas de Pichetto estuvo centrado en la situación laboral y el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. El diputado advirtió sobre el cierre de establecimientos productivos y sus consecuencias para los trabajadores, en un escenario que, según su interpretación, refleja las dificultades del modelo económico para generar nuevas oportunidades de empleo.

“Todos los días hay una pequeña pyme, una mediana que está cerrando y van 100, 200 o 400 a la casa”, expresó al describir las consecuencias que atribuye a la situación económica. Con esa afirmación, puso el foco en la pérdida de puestos de trabajo vinculada al cierre de empresas y en las dificultades que enfrentan las actividades productivas.

El legislador consideró que la falta de creación de empleo constituye uno de los principales límites del programa oficial. Desde su perspectiva, el esquema económico no está consiguiendo generar las condiciones necesarias para ampliar la ocupación y sostener la actividad de los sectores productivos.

“El modelo se agota en el sentido de que no ha generado trabajo y que no va a generarlo”, sostuvo. La frase sintetizó su cuestionamiento a la continuidad de las políticas actuales y su advertencia sobre las perspectivas laborales bajo la orientación económica del Gobierno.

Sus declaraciones apuntaron así a dos aspectos centrales de la discusión económica: la capacidad del programa oficial para impulsar la recuperación de la actividad y sus efectos sobre el entramado empresarial y los ingresos de los trabajadores.

Las diferencias con la izquierda de cara a 2027

Pichetto también se refirió al escenario político y a las posibles alianzas opositoras de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En particular, descartó que una convergencia entre el peronismo y Myriam Bregman, diputada nacional vinculada a la izquierda, aparezca como una alternativa cercana.

Si bien reconoció que Bregman es una figura política interesante, consideró que su espacio debería avanzar hacia posiciones más próximas a la socialdemocracia para facilitar una eventual construcción común. El legislador cuestionó lo que definió como una visión sesgada de ese sector y estimó que su representación electoral se ubica en torno a cinco o seis puntos.

Además, planteó diferencias respecto de la capacidad de la dirigente para encabezar un proyecto de gobierno. Según su evaluación, el objetivo del peronismo no consiste únicamente en ampliar su representación legislativa, sino en construir una fuerza con posibilidades de ejercer el poder.

De esta manera, Pichetto combinó sus cuestionamientos al programa económico de Milei con una definición sobre los límites de las alianzas opositoras. Mientras advirtió sobre el empleo, los salarios y la industria, también dejó planteada su posición respecto de la estrategia política que debería adoptar el peronismo para competir en 2027.