Arriazu advirtió que la compra de dólares del BCRA frena el crecimiento y reclamó recuperar la confianza

Arriazu afirmó que la Argentina podría crecer al 5% anual, pero cuestionó la política de compras de divisas del BCRA.

El Banco Central acumuló USD 15.569 millones en compras de dólares desde enero de 2026.

Las reservas brutas cerraron el lunes en USD 50.152 millones, mientras el Gobierno proyecta elevar las adquisiciones a USD 20.000 millones antes de fin de año.

La producción petrolera alcanzó un récord en septiembre y Vaca Muerta aportó el 71% del total nacional.

La cosecha de granos llegó a 163,2 millones de toneladas y el superávit energético acumuló USD 9.427 millones entre enero y septiembre.

El economista atribuyó parte de las dificultades argentinas a la falta de credibilidad y estimó en USD 450.000 millones los activos de residentes argentinos en el exterior.

El economista Ricardo Arriazu sostuvo que la Argentina cuenta con condiciones para crecer a un ritmo anual del 5%, pero consideró que la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), centrada en la adquisición de divisas, limita la expansión de la actividad económica. Su diagnóstico combinó una crítica a la estrategia de acumulación de reservas con un llamado a superar la desconfianza que, según explicó, condiciona al país desde hace décadas.

Durante el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina, realizado en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, el economista presentó una evaluación de las perspectivas locales y del escenario internacional. Frente a empresarios y analistas, planteó que la economía argentina dispone de recursos productivos y condiciones externas favorables que deberían traducirse en un crecimiento considerablemente mayor al actual.

Arriazu enumeró una cosecha récord, una producción de hidrocarburos en niveles históricos, oportunidades de expansión minera, una menor compra de divisas por parte del sector privado y términos de intercambio favorables. Sin embargo, señaló que, pese a esa combinación de factores, la actividad permanece estancada en torno al 2% anual. Para el economista, la principal explicación reside en la política monetaria del BCRA y en el volumen de dólares que absorbe del mercado cambiario.

La advertencia se produjo en un contexto de fuertes adquisiciones de divisas por parte de la autoridad monetaria. Desde enero, el organismo acumuló compras por USD 15.569 millones, mientras que durante octubre incorporó más de USD 1.000 millones. El monto ya supera ampliamente la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que las proyecciones oficiales contemplan alcanzar los USD 20.000 millones antes de finalizar el año.

La estrategia apunta a fortalecer las reservas internacionales, que cerraron el lunes en USD 50.152 millones. No obstante, Arriazu cuestionó el costo que esa política tendría sobre el crecimiento económico. Las previsiones disponibles para la actividad argentina se ubican cerca del 2,1%: el Banco Mundial redujo en octubre su estimación desde el 3,6%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA también proyectó una expansión cercana a ese nivel.

Más allá de la discusión monetaria, el economista identificó la falta de credibilidad como uno de los principales obstáculos estructurales. Aunque sostuvo que la deuda neta del sector público argentino equivale al 37% del producto, destacó que la historia de incumplimientos y reestructuraciones deterioró la confianza de los inversores. Según su interpretación, esa desconfianza obliga al país a acumular reservas para compensar una debilidad reputacional que otras economías no enfrentan en la misma magnitud.

Energía, agro y minería, las fortalezas argentinas

Arriazu también puso el foco en las oportunidades que ofrecen los recursos naturales. En hidrocarburos, la producción petrolera alcanzó en septiembre un promedio de 939.422 barriles diarios, un récord histórico impulsado por Vaca Muerta, responsable del 71% del total. Además, la balanza comercial energética registró un superávit de USD 9.427 millones entre enero y septiembre, un 20% más que durante todo 2025.

En el sector agropecuario, la campaña 2025/2026 concluyó con una producción de 163,2 millones de toneladas de granos, un incremento del 21,25% respecto del ciclo anterior. Para el economista, estos resultados refuerzan la posición del país en un escenario global que demanda alimentos, energía y minerales estratégicos.

En minería, destacó el proyecto Vicuña, que integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, en San Juan, y que fue presentado como el mayor descubrimiento mundial de cobre de los últimos 30 años. Arriazu advirtió que la Argentina debe aprovechar estas oportunidades, especialmente ante la demanda internacional de cobre y las dificultades de abastecimiento que enfrenta el mercado.

Un mundo condicionado por la deuda y la demografía

El diagnóstico internacional completó su análisis. Arriazu estimó que el crecimiento mundial difícilmente supere el 3,4% anual debido, principalmente, a las limitaciones demográficas. Según describió, Estados Unidos tendría un techo de expansión del 2,1%, Europa del 1,1% y Japón apenas del 0,1%.

También alertó sobre el incremento del endeudamiento público global, que podría alcanzar el 124% del producto mundial, y sobre el peso creciente de los intereses, el gasto en defensa y el envejecimiento poblacional. En ese marco, señaló a India como una excepción relevante, con un crecimiento del 7% y una población todavía en expansión, mientras que ubicó a China en una trayectoria de crecimiento real del 4,5%.

Al finalizar, Arriazu destacó la magnitud de los activos argentinos en el exterior. De acuerdo con un estudio propio, ascienden a USD 450.000 millones, de los cuales USD 170.000 millones corresponderían a tenencias no declaradas. El economista consideró que ese patrimonio convierte a la Argentina en un acreedor internacional en términos netos, aunque remarcó que la solidez patrimonial convive con dificultades institucionales persistentes.

Su planteo dejó una advertencia central: el país dispone de recursos para crecer, pero necesita superar los obstáculos monetarios y la desconfianza acumulada para transformar esas ventajas en una expansión económica sostenida.