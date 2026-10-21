La venta de autos 0 km cayó 13% en el año y Toyota mantiene el liderazgo del mercado

El mercado automotor acumula 428.000 patentamientos de autos y comerciales livianos entre enero y octubre, un 13% menos que en 2025.

En los primeros 11 días hábiles de octubre se registraron 17.717 unidades, una caída interanual del 11,4%.

Toyota lidera el ranking anual de marcas con 64.926 patentamientos, pese a una contracción del 24,3%.

BYD y Baic ingresaron entre las diez marcas más patentadas de octubre, desplazando a Citroën y Jeep.

La Toyota Hilux encabeza las ventas anuales de modelos con 25.718 unidades, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Ranger.

La Volkswagen Amarok quedó segunda en octubre y comenzará a producir su nueva generación en diciembre en General Pacheco.

El mercado automotor argentino continúa sin consolidar su recuperación y acumula una caída del 13% en los patentamientos durante los primeros diez meses de 2026. Con poco más de la mitad de los días hábiles de octubre transcurridos, las operaciones también muestran una contracción interanual, mientras el ranking de marcas y modelos refleja cambios en las preferencias de los compradores y el avance de nuevos competidores.

Entre los vehículos particulares y comerciales livianos se registraron 17.717 patentamientos en los primeros 11 días hábiles de octubre, frente a las 19.999 unidades contabilizadas durante la misma cantidad de jornadas de octubre de 2025. La diferencia representa una baja del 11,4%, un indicador que confirma las dificultades del sector para recuperar el ritmo de ventas del año pasado.

El acumulado entre enero y octubre alcanza las 428.000 unidades, un volumen 13% inferior al registrado durante el mismo período de 2025. Si se incorpora el segmento de vehículos comerciales pesados, que representa alrededor de un 5% adicional, el mercado total se ubica en torno a las 450.000 unidades.

En este contexto, Toyota conserva la primera posición entre las automotrices con mayor cantidad de patentamientos. Sin embargo, tanto en la comparación mensual como en el acumulado anual, la marca japonesa presenta retrocesos significativos, mientras otras compañías buscan reducir la distancia con la líder.

Toyota lidera, pero Volkswagen y Ford ganan protagonismo

Durante octubre, Toyota registró 3.821 patentamientos y se mantuvo al frente del ranking, aunque con una caída del 10,8% respecto de las 4.282 unidades del mismo período del año anterior.

Volkswagen ocupa el segundo lugar, con 1.972 vehículos, y consolida su posición en el mercado. Ford se ubica tercera con 1.880 patentamientos y sobresale entre las marcas de mayor volumen por ser una de las pocas que exhiben un resultado positivo: sus operaciones aumentaron un 4,2% interanual.

Chevrolet aparece cuarta con 1.705 unidades, mientras Fiat completa los cinco primeros puestos con 1.543 vehículos. Más atrás se ubican Renault, con 909 patentamientos, y Peugeot, que cayó al séptimo lugar con 757 unidades, cerca de un 48% menos que un año atrás.

Una de las novedades del ranking es el avance de las automotrices chinas. BYD alcanzó el octavo puesto mensual con 672 patentamientos, seguida por Nissan, con 465, y Baic, con 463 unidades. La incorporación de estas dos marcas chinas al grupo de las diez primeras refleja una modificación en la composición del mercado respecto de octubre de 2025, cuando figuraban Citroën y Jeep.

En el acumulado anual, Toyota también conserva el liderazgo, con 64.926 patentamientos entre enero y octubre. No obstante, el resultado representa una disminución del 24,3% frente a las 85.804 unidades del mismo período de 2025.

Volkswagen ocupa el segundo lugar con 55.745 vehículos y Fiat se ubica tercera con 52.001, por delante de Ford, que queda cuarta. Chevrolet suma 37.343 unidades, seguida por Renault, con 30.514, y Peugeot, con 29.016.

Citroën permanece octava con 16.282 patentamientos, mientras BYD alcanza el noveno puesto con 12.928 y desplaza a Jeep al décimo lugar, con 11.118 registros. También sobresale Chery, que ya ocupa la posición 14 y multiplicó varias veces su volumen de ventas respecto de un año atrás.

Las pick ups dominan el ranking de modelos

La preferencia por las camionetas continúa marcando el comportamiento del mercado argentino. En octubre, la Toyota Hilux encabeza el ranking de modelos con 1.549 patentamientos, seguida por la Volkswagen Amarok, con 830, y la Ford Ranger, con 804.

El segundo puesto de la Amarok constituye una de las principales novedades del mes. La camioneta atraviesa las últimas semanas de producción de su versión actual, ya que en diciembre comenzará la fabricación de la nueva generación en la planta de General Pacheco.

Detrás de las tres pick ups aparece el Toyota Yaris Cross, con 749 unidades, seguido muy de cerca por la Ford Territory, que registró 746. El Toyota Corolla Cross quedó sexto con 528 patentamientos, mientras que el Fiat Cronos descendió al séptimo lugar, con 511 vehículos.

El listado mensual se completa con el Toyota Yaris, el Chevrolet Onix y el Peugeot 208.

En el acumulado anual, la Toyota Hilux mantiene una ventaja considerable, con 25.718 patentamientos. El Fiat Cronos ocupa el segundo puesto con 18.363 unidades, aunque la Ford Ranger se aproxima con 17.111 y consolida el protagonismo de las camionetas en el mercado local.

La Ford Territory aparece cuarta, seguida por el Peugeot 208. La Volkswagen Amarok asciende al sexto lugar con 13.559 unidades y la Volkswagen Tera, uno de los lanzamientos de mayor impacto comercial, alcanza la séptima posición con 12.179 patentamientos. Chevrolet Tracker, Chevrolet Onix y Toyota Yaris completan los diez modelos más vendidos.

Los números muestran un mercado que sigue condicionado por la caída de las operaciones, con retrocesos importantes en marcas históricas y una competencia cada vez más marcada por nuevos modelos y fabricantes. Aunque las pick ups mantienen una posición dominante, el avance de las automotrices chinas y los cambios en los rankings anticipan una disputa más intensa por las ventas en los próximos meses.