Santa Fe refuerza la prevención hídrica en el norte con nuevas bombas para cuatro localidades

El Gobierno de Santa Fe entregó este lunes cuatro bombas de bajo levante destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias hídricas en el norte provincial. Los equipos serán utilizados en las localidades de Romang, Reconquista, Avellaneda y Las Toscas.

La entrega forma parte de un plan de equipamiento presentado la semana pasada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que contempla la incorporación de 90 bombas para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos en distintos puntos del territorio santafesino.

Una inversión superior a los $1.100 millones

La adquisición incluye bombas de bajo levante y equipos de achique, con una inversión total de $1.109.772.600. El objetivo es fortalecer los recursos disponibles para actuar frente a lluvias intensas y otras situaciones que puedan generar complicaciones hídricas.

La incorporación de estos dispositivos apunta a mejorar la capacidad operativa de las localidades beneficiadas y facilitar las tareas de extracción y evacuación de agua cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Limpieza de canales para mejorar el escurrimiento

El equipamiento se complementa con los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de drenaje que lleva adelante la Provincia. Desde 2023, Santa Fe limpió más de 5.000 kilómetros de canales de desagüe, una intervención orientada a favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

De ese total, más de 260 kilómetros corresponden a canales troncales ubicados en el norte santafesino, una región donde las obras de mantenimiento y la disponibilidad de equipos resultan fundamentales para enfrentar las contingencias hídricas.

Con la entrega de las nuevas bombas, el Gobierno provincial busca reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante eventuales emergencias vinculadas con las precipitaciones.