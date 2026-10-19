Santa Fe batió récord con la subasta de bienes del delito: más de 4.000 personas participaron del remate

La subasta de bienes secuestrados al delito en Santa Fe experimentó un crecimiento significativo desde sus primeras ediciones y alcanzó un récord de participación y recaudación en su última convocatoria. El evento realizado el viernes pasado reunió a más de 4.000 personas en la Estación Belgrano, una cifra que contrasta con los 220 asistentes registrados en el primer remate organizado bajo la legislación provincial.

La evolución también se refleja en la cantidad de bienes ofrecidos. Mientras que aquella primera experiencia, realizada durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, incluyó apenas una docena de artículos, la convocatoria más reciente contempló 224 bienes, entre los que se encontraban distintos tipos de propiedades y objetos.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, analizó las razones detrás de este crecimiento y destacó la confianza que fue construyendo la ciudadanía en el mecanismo de subastas públicas.

Transparencia y confianza, las claves del crecimiento

Según explicó el funcionario, el aumento de participantes es resultado de un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento del sistema, que permitió despejar dudas sobre la transparencia de las operaciones y las condiciones para adquirir los bienes.

Figueroa Escauriza señaló que, al comienzo, existían prejuicios vinculados con el origen de los objetos y propiedades ofrecidos. La posibilidad de que hubiera irregularidades o mecanismos poco claros formaba parte de las inquietudes que rodeaban a este tipo de iniciativas.

Sin embargo, con el desarrollo de nuevas ediciones, la participación de compradores y la difusión de las reglas del procedimiento contribuyeron a modificar esa percepción.

El funcionario remarcó que las ofertas se realizan de manera transparente y que el precio final surge de la competencia entre los interesados. La posibilidad de participar en igualdad de condiciones, sostuvo, fue fundamental para consolidar la confianza en el sistema.

Una convocatoria que superó las expectativas

La última subasta reunió a personas de distintas localidades de la provincia. Si bien Santa Fe capital tuvo una presencia importante, también llegaron numerosos participantes desde Rosario y otras ciudades.

La magnitud de la convocatoria sorprendió incluso frente a las expectativas previas, ya que por su población Rosario aparecía como una de las ciudades con mayor potencial para concentrar asistentes.

La Estación Belgrano se convirtió así en el escenario de una jornada que marcó un nuevo máximo de participación y que también se destacó por el volumen de bienes puestos a disposición del público.

De 12 bienes a más de 220 en subasta

Las cifras permiten dimensionar la transformación del programa provincial. En sus comienzos, la iniciativa contaba con una oferta reducida y una participación todavía limitada. Con el paso de los años, el procedimiento incorporó más bienes y logró atraer a un público cada vez más amplio.

La última edición incluyó 224 bienes y convocó a más de 4.000 personas, frente a los 12 artículos y los 220 asistentes de la primera experiencia.

El crecimiento refleja la consolidación de una herramienta que permite convertir bienes incautados en recursos económicos mediante procedimientos públicos de venta.

Además de su dimensión recaudatoria, las subastas buscan demostrar que los bienes decomisados pueden recibir un destino regulado y verificable, bajo mecanismos que permitan el acceso de distintos compradores.

La masiva concurrencia registrada en Santa Fe representa, de acuerdo con la evaluación oficial, una señal de mayor aceptación social del sistema y un indicador de la expansión que alcanzó desde su puesta en marcha.