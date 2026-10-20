La industria metalúrgica acumula una caída del 5,3% y opera con el 40,2% de su capacidad

La producción metalúrgica cayó un 3,3% interanual en septiembre y acumula una contracción del 5,3% en 2026.

La utilización de la capacidad instalada descendió al 40,2%, el registro más bajo para septiembre desde 2016.

Fundición retrocedió un 8,8% y carrocerías y remolques registró una caída del 7,6%.

Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires encabezaron los retrocesos provinciales, mientras Santa Fe cayó un 2,3%.

El presidente de ADIMRA reclamó aprovechar las inversiones en energía y minería para fortalecer a los proveedores industriales nacionales.

El empleo metalúrgico cayó un 1,9% interanual y el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre.

La industria metalúrgica argentina continúa atravesando un escenario de contracción, con dificultades para recuperar los niveles de actividad y una capacidad productiva cada vez más ociosa. Durante septiembre, la producción cayó un 3,3% interanual y llevó el retroceso acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 al 5,3%, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, la postergación de inversiones y la falta de perspectivas firmes de recuperación.

Aunque la actividad registró una mejora del 2,5% respecto de agosto, el avance resultó insuficiente para compensar la fuerte caída de julio. La evolución mensual evidencia que el sector todavía no consigue consolidar una tendencia positiva y continúa condicionado por las dificultades para sostener la producción.

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en el 40,2%. El registro representa una caída de 4,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y constituye el nivel más bajo para un septiembre desde el inicio de la serie estadística, en 2016. En términos concretos, cerca de seis de cada diez máquinas permanecen sin utilizar, una señal de la magnitud de la capacidad ociosa que afecta al entramado industrial.

El deterioro se extendió a la mayoría de las actividades que integran el sector metalúrgico. La fundición encabezó las caídas, con un retroceso interanual del 8,8%, seguida por la fabricación de carrocerías y remolques, que registró una disminución del 7,6%. También se observaron resultados negativos en bienes de capital, con una baja del 4,4%, y en equipamiento médico, cuya producción cayó un 3,3%.

La tendencia descendente alcanzó además a la maquinaria agrícola, con una contracción del 2,5%; los equipos y aparatos eléctricos, que retrocedieron un 2,3%; y otros productos de metal, con una merma del 1,3%. La excepción fue el rubro de autopartes, que presentó una variación positiva del 1,9% interanual, aunque ese desempeño no alcanzó para modificar el balance general de la actividad.

El panorama también mostró retrocesos en las principales provincias vinculadas con la producción metalúrgica. Entre Ríos registró la mayor caída, con un 5,5%, seguida por Córdoba, con un 4,6%, y Buenos Aires, con un 3,7%. Santa Fe presentó una disminución del 2,3%, mientras que Mendoza tuvo el descenso más moderado, del 1,1%.

Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Elio Del Re, advirtió que el sector sigue sin mostrar señales consistentes de recuperación. Según planteó, la debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan directamente en el bajo aprovechamiento de la capacidad productiva.

El dirigente también puso el foco en las oportunidades que podrían surgir de los grandes proyectos de inversión anunciados en energía y minería. Sostuvo que el país dispone de empresas, tecnología, conocimientos y recursos humanos desarrollados durante décadas, capacidades que podrían contribuir al crecimiento de esas actividades y fortalecer la participación de los proveedores industriales nacionales.

Para Del Re, el desafío consiste en conseguir que las nuevas inversiones no se limiten a impulsar los sectores estratégicos, sino que también generen pedidos para la industria local, amplíen las oportunidades de producción y contribuyan a crear empleo de calidad en todo el territorio.

Sin embargo, los indicadores laborales y las expectativas empresariales reflejan las dificultades inmediatas. El empleo metalúrgico cayó un 1,9% interanual en septiembre, aunque permaneció estable respecto de agosto. Al mismo tiempo, el 45,2% de las empresas relevadas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre, una señal de cautela frente a la evolución de la demanda y de la incertidumbre sobre la recuperación.

Los datos describen una actividad que, pese a una mejora mensual, continúa lejos de consolidar un repunte. Con una capacidad instalada en mínimos históricos para septiembre, retrocesos extendidos entre sus principales ramas y expectativas moderadas para los próximos meses, la posibilidad de recuperar dinamismo dependerá de que aparezcan condiciones que permitan reactivar la demanda y transformar las inversiones previstas en oportunidades concretas para la industria nacional.